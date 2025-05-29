TÜBİTAK Lise ve Ortaokul Projeleri Yarışmasında Afyonkarahisar'dan Büyük Başarı

TÜBİTAK Lise ve Ortaokul Projeleri Yarışmasında Afyonkarahisar'dan Büyük Başarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBİTAK'ın düzenlediği 56. Lise ve 19. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın finali Ankara'da yapıldı. Afyonkarahisar, yarışmada 3 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük kazanarak dikkat çekti.

TÜBİTAK 56. Lise ve 19. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın finali Ankara'da düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. Türkiye genelinde 57 bin 932 öğrencinin 36 bin 504 projeyle katıldığı yarışmada Afyonkarahisar büyük bir başarıya imza atarak 3 birincilik elde etti.

Afyonkarahisar'dan katılan ekipler toplamda 3 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve 1 teşvik ödülü kazanırken, en dikkat çekici başarı Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'nden geldi. Dumlupınar BİLSEM; Türk Dili ve Edebiyatı, Kimya ve Biyoloji alanlarında Türkiye birinciliği elde ederek yarışmaya damgasını vurdu. Ayrıca Dumlupınar BİLSEM Ortaokul Coğrafya alanında bir Türkiye ikinciliği, Ortaokul ve Lise Fizik alanlarında birer Türkiye üçüncülüğü, Lise Tarih alanında ise bir teşvik ödülü kazanarak toplamda yedi dereceyle Afyonkarahisar'ı gururlandırdı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman'a sitem

Ece Erken'den seneler sonra gelen itiraf
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Gece uyutmadılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun kaldığı otelde dronlu mesaj

Galatasaray'dan Mourinho'nun kaldığı otelde dronlu mesaj
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.