TÜBİTAK Lise ve Ortaokul Projeleri Yarışmasında Afyonkarahisar'dan Büyük Başarı

TÜBİTAK 56. Lise ve 19. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın finali Ankara'da düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. Türkiye genelinde 57 bin 932 öğrencinin 36 bin 504 projeyle katıldığı yarışmada Afyonkarahisar büyük bir başarıya imza atarak 3 birincilik elde etti.

Afyonkarahisar'dan katılan ekipler toplamda 3 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve 1 teşvik ödülü kazanırken, en dikkat çekici başarı Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'nden geldi. Dumlupınar BİLSEM; Türk Dili ve Edebiyatı, Kimya ve Biyoloji alanlarında Türkiye birinciliği elde ederek yarışmaya damgasını vurdu. Ayrıca Dumlupınar BİLSEM Ortaokul Coğrafya alanında bir Türkiye ikinciliği, Ortaokul ve Lise Fizik alanlarında birer Türkiye üçüncülüğü, Lise Tarih alanında ise bir teşvik ödülü kazanarak toplamda yedi dereceyle Afyonkarahisar'ı gururlandırdı. - AFYONKARAHİSAR