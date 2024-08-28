TÜBİTAK Destekli Proje: Osmanlı/Türk Kadın Yazarlarının Dünya Edebiyatındaki Yeri Araştırılacak
Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Dr. Emel Zorluoğlu Akbey'in yürütücülüğünü yaptığı proje, Osmanlı/Türk kadın yazarların dünya edebiyatındaki yerini sorgulayacak ve kadın lehine tarih yazımını sağlamayı hedefliyor.
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Emel Zorluoğlu Akbey'in yürütücülüğünü yaptığı "Dünya Edebiyatı Yazarı Olarak Osmanlı İmparatorluğu'ndan Çağdaş Türkiye'ye İngilizce Yazan Osmanlı/Türk Kadın Yazarlar" adlı proje TÜBİTAK 3005 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.
Geliştirilen proje ile analiz edilecek yazarların dünya edebiyatındaki yerleri sorgulanırken, kadın yazarların öne çıkarılması ile klasik tarih anlayışının sorgulanması ve tarihin tekrardan kadın lehine yazımının sağlanması hedefleniyor.
Kadın çalışmalarına yeni bir soluk kazandıracaklarını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Zorluoğlu, projenin ulusal ve uluslararası edebiyata farklı pencelerden bakabilme kabiliyeti sağlayacağını belirtti. - ERZURUM
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