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TÜBİTAK 2209-A Projeleri için Bilgilendirme Toplantısı

TÜBİTAK 2209-A Projeleri için Bilgilendirme Toplantısı
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Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen toplantıda, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nın başvuru süreçleri ve proje yazım teknikleri hakkında bilgi verildi.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Taciser Tüfekçi Sivas Konferans Salonu'nda, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı başvuru süreçlerini kolaylaştırmak ve verimli kılmak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Güllüpınar açılış konuşmasında, TÜBİTAK 2209-A programının akademik araştırma ekosistemine katkılarına değinerek, programın üniversitelerdeki lisans ve ön lisans öğrencilerini, projeler aracılığıyla bilimsel araştırma süreçlerine katmayı teşvik eden bir misyon taşıdığını ifade etti. Bu programın öğrenciler için lisans eğitimi süresince başvuru imkanı sunarak proje hazırlama kültürünü kazandırmayı hedeflediğini belirten Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, araştırma odaklı eğitim kültürünün Türkiye'de yaygınlaşması ve araştırma ekosisteminin gelişmesi için programın önemine vurgu yaptı.

Öğrencilere çeşitli konularda bilgi aktarıldı

Toplantının devamında ARİNKOM TTO Projeler Koordinatörü Banu Gültekin, TÜBİTAK 2209-A başvuru süreçleri, elektronik başvuru sistemi ve başvuru formunda dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine bilgilendirme yaptı. Sunumda ayrıca başvuru formunun ilgili bölümlerine göre yazım teknikleri ve proje hedeflerinin netleştirilmesi gibi konularda öğrencileri yönlendirerek, proje yazımında başarıyı artırmaya yönelik ayrıntılı açıklamalarda bulunuldu.

Etkinlik, katılımcıların program ve başvuru süreçleri ile ilgili yönelttikleri soruların yanıtlanması ile son buldu. Programa Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Güllüpınar'ın yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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