Tuba Beyhan: Kadın Girişimcilerin Gücünü Gözler Önüne Seriyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde girişimci Tuba Beyhan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleriyle istihdam sağlıyor.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan 18 çalışanıyla birlikte güzellik, otomobil alım satımı, gayrimenkul ve organizasyon alanlarında hizmet veren Beyhan, iş hayatında kadınların gücünü kanıtlıyor. Yaklaşık sekiz yıldır bu sektörlerde faaliyet gösterdiğini belirten Tuba Beyhan, kadın olarak iş dünyasında bazı zorluklarla karşılaştığını ancak inanç ve kararlılıkla bu süreci aştığını vurguladı. Beyhan, "Kadınlarımız ne kadar zor olursa olsun, istedikleri zaman her şeyin üstesinden gelebileceğini göstermek için kendi alanlarında ilerlemeye çalışıyorum. Amacım, kadınların önünü açmak ve onların isteyince her şeyi başarabileceklerini kanıtlamak" dedi. - BİTLİS