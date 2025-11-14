TTK Üzülmez Müessesesi'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

(ZONGULDAK) – Zonguldak'taki TTK Üzülmez Müessesesi'nde gerçekleştirilen yangın tatbikatının ardından konuşan Müessese Müdürü Yaşar Ümit Değirmenci, iş güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Sıfır iş kazası hayal değil, istersek birlikte başarabiliriz" dedi.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde 16.00–24.00 vardiyasında gerçekleştirilen yangın tatbikatının ardından konuşan TTK Üzülmez Müessese Müdürü Yaşar Ümit Değirmenci, kurumda iş kazalarının sıfıra indirilmesinin mümkün olduğunu belirterek, maden işçilerine iş güvenliği kurallarına tam uyum çağrısı yaptı.

Yeraltında yapılan tatbikatın gerçeğini aratmadığını ifade eden Değirmenci, devletin iş güvenliği tedbirleri kapsamında tüm desteği sağladığını vurguladı. Değirmenci, "Bu kurum çok büyük acılar yaşadı. Bizim için önemli olan sizlersiniz. Kömür bugün çıkmaz, yarın çıkar ancak yeraltından sizlerin kazasız belasız çıkmanız bizim en büyük başarımızdır. Sıfır iş kazası hayal değildir. Eğer istersek bunu yapabiliriz" dedi.

Senaryo gereği -320 kodunda kaynak çalışması sırasında çıkan yangın sonrası ekiplerin hızlıca bilgilendirildiği tatbikatta, maden ocaklarında siren eşliğinde tahliye işlemleri başlatıldı. Dumandan ve gazdan etkilenen işçiler, OFK adı verilen gaz maskelerini kullanarak yeraltından çıkarıldı.

Tatbikatta, TTK Üzülmez Müessesesi bünyesinde yeni kurulan Tahlisiye İstasyonu ekipleri de hazır bulundu. Olası bir olumsuzluk durumunda müdahale etmek üzere ekipmanlarıyla kuyu başında bekleyen ekipler tatbikatı yakından takip etti.

"Bu kurumda artık hiçbir acı yaşanmasın diye çalışıyoruz"

Tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirten Değirmenci, iş güvenliğinde her ayrıntıya dikkat edilmesi gerektiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"'Bir şey olmaz' demeyeceğiz. Bu kurumda artık hiçbir acı yaşanmasın diye çalışıyoruz. Bizler yönetim olarak tüm tedbirleri alıyoruz ancak sizlerin de gördüğünüz eksiklikleri mutlaka bize iletmeniz gerekiyor. Kömür burada, bir yere gitmiyor. En önemli olan sizlerin sağ salim ocaktan çıkmanızdır. Sıfır iş kazası hayal değildir, istersek birlikte başarabiliriz."

Tatbikat, yapılan yoklama ve bilgilendirmelerin ardından sona erdi.