TTK'da İş Güvenliği Denetimi: Üretime Devam Kararı

TTK'da İş Güvenliği Denetimi: Üretime Devam Kararı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı denetimlerin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda iş güvenliği önlemlerinin alındığı bildirildi. TTK yöneticileri ile bakanlık yetkilileri Ankara'da bir araya gelerek, üretime devam edilmesi yönünde karar aldılar.

(ZONGULDAK) - Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocaklarında yaptığı denetimlerde "iş güvenliği eksikleri" tespit etmesinin ardından TTK yöneticileri ile bakanlık yetkilileri Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Raporlarda belirtilen hususların kurumda acil olarak üretimi durdurmaya yönelik risk taşımadığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun tedbirlerin alınmakta olduğu, ek önlemlerin ise kısa sürede uygulanacağı ifade edilmiştir" dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı bazı müesseselerde üretimin geçici olarak durdurulmasına yönelik hazırladığı raporlarla ilgili Ankara'da yapılan toplantıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, TTK'nın Üzülmez, Karadon ve Kozlu müesseselerine ait ocaklarda iş sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle geçici üretim durdurma kararının kamuoyuna yansıdığını hatırlattı. Bu gelişmenin ardından TTK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Muharrem Kiraz, genel müdür yardımcıları ve müessese müdürlerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle Ankara'da bir araya geldiğini belirten Yeşil, toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda üretime devam edilmesi yönünde karar alındığını kaydetti.

Toplantıda, müfettiş raporlarında yer alan hususların bağımsız uzmanlar ve meslek odalarının görüşleri doğrultusunda incelendiğini belirten Yeşil, "Raporlarda belirtilen hususların kurumda acil olarak üretimi durdurmaya yönelik risk taşımadığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun tedbirlerin alınmakta olduğu, ek önlemlerin ise kısa sürede uygulanacağı ifade edilmiştir" dedi.

"Teknik geliştirmelerin de en kısa sürede sağlanacağına inanıyoruz"

GMİS olarak süreci ilk andan itibaren yakından takip ettiklerini vurgulayan Yeşil, "Her platformda ifade ettiğimiz gibi, önceliğimiz işçi sağlığı ve iş güvenliğidir. 177 yıllık madencilik tecrübesine sahip maden işçileri olarak, güvenli çalışma koşullarında üretmek ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. İşyerlerimizde işçi sağlığı ve güvenliğine yönelik tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğine, teknik geliştirmelerin de en kısa sürede sağlanacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Hakan Yeşil, tüm maden işçilerine kazasız ve belasız çalışma temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA / Yerel
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