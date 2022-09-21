TTK banka promosyonunun güncellenmesi için ilk adım atıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in banka promosyonlarının yenilenmesi için verdiği talimat üzerine TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile birlikte, promosyonların alındığı banka yetkilileriyle görüştü.

Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in banka promosyonlarının yenilenmesi için verdiği talimat üzerine TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile birlikte, promosyonların alındığı banka yetkilileriyle görüştü.

İlgili bankanın Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen görüşmede TTK işçilerine 2020 yılında ödenen promosyon ücretlerinin günümüz şartlarında düşük kaldığını belirten, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının banka promosyonlarını güncelleyerek yüksek bedeller ödediklerini örnekleriyle anlatan Eroğlu ve Yeşil, TTK işçilerini ilgilendiren banka promosyon sözleşmesinin yenilenmesini istediler.

Banka Batı Karadeniz Bölge Müdürü Mustafa Kaya da TTK ile promosyon sözleşmesinin en kısa sürede yenilenmesi için çalışma yapacaklarını söyledi. Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) banka promosyonlarının güncellenmesi talebi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e Filyos ve Amasra ziyaretlerindeki görüşmelerinde Genel Başkan Hakan Yeşil ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay tarafından iletilmişti. Bunun üzerine Bakan Dönmez, 20 Eylül 2022 tarihinde TTK Amasra Müessesesi'nda çalışan madencileri ziyaretinde TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'na banka promosyonlarının güncellenmesi talimatını vermişti. - ZONGULDAK