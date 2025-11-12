Haberler

TSK'ya Ait Nakliye Uçağının Düşmesi Sonucu Şehit Olan Bilecikli Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın Baba Evinde Taziyeler Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın Bilecik’teki baba evinde taziyeler devam ediyor.

(BİLECİK) - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın Bilecik'teki baba evinde taziyeler devam ediyor.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri nakliye uçağında şehit olan 20 personelden biri olan Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın Bilecik'teki baba evine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin, Bilecik Merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki aile evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberin duyulmasının ardından yakınları ve komşuları olmak üzere çok sayıda vatandaş, dün akşamdan bu yana şehidin evine gelerek taziyelerini iletiyor.

