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TSK'ya ait ilk insani yardım uçağı Hatay Havalimanına ulaştı

Yerel Haberler

TSK'ya ait ilk insani yardım uçağı Hatay Havalimanına ulaştı Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarına yönelik insani yardım malzemeleri TSK'ya ait kargo uçağıyla Hatay Havalimanına iniş yaptı.

Tsk'ya ait ilk insani yardım uçağı Hatay Havalimanına ulaştı

HATAY - Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarına yönelik insani yardım malzemeleri TSK'ya ait kargo uçağıyla Hatay Havalimanına iniş yaptı. İnsani yardımların depremzedelere ulaştırılacağı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu. Depremzedelere yönelik yardımlar TSK'ya ait kargo uçağıyla Hatay Havalimanına ulaştı. İnsani yardımlar giysi, ayakkabı, çadır, yatak, battaniye, uyku tulumu, elektrikli soba, fener, bebek maması, çocuk bezi, temizlik ve hijyen malzemeleri, jeneratör, gıda ürünleri, konserve ve ihtiyaç malzemeleri içeriyor. İnsani yardımların kısa sürede görevliler tarafından depremzedelere ulaştırılacağı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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