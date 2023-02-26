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TSK'ya ait İHA'lar deprem bölgesinde gece gündüz demeden faaliyette

Yerel Haberler

TSK'ya ait İHA'lar deprem bölgesinde gece gündüz demeden faaliyette Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İnsansız Hava Araçları deprem bölgesinde gündüz demeden faaliyetlerini icra ediyor.

TSK'ya ait İHA'lar deprem bölgesinde gece gündüz demeden faaliyette

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İnsansız Hava Araçları deprem bölgesinde gündüz demeden faaliyetlerini icra ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deprem bölgesinde faaliyet gösteren İHA'ların çektiği görüntüler paylaşıldı. MSB tarafından yapılan paylaşımda "Yaralarımızı sarmak için deprem bölgesindeki çalışmalara havadan da aralıksız destek sağlıyoruz. Mehmetçiklerimiz asayişe destek için sokak sokak devriye atarken, İHA'larımız da gece-gündüz demeden havadan görüntülerle bölgedeki her türlü çalışmaya katkı sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İhlas Haber Ajansı TSK 3. Sayfa Yerel Haberler

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