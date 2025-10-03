Trump ve Epstein'ın Heykeli Yeniden Yerine Konuldu

ABD'nin başkenti Washington D.C'deki National Mall'dan geçtiğimiz hafta kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump ile hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein'ın el ele tasvir edildiği heykel, yeniden eski yerine yerleştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein'ın geçmişteki yakın ilişkisi sık sık gündeme getiriliyor. Trump karşıtları tarafından yüksek sesle konuşulan yakınlık, başkent Washington D.C'de tekrar gündeme geldi. Başkentteki National Mall'dan geçtiğimiz hafta kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump ile hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein'ın el ele tasvir edildiği heykel, yeniden eski yerine yerleştirildi.

Heykelde ikilinin arasında yer alan "Arkadaşlık Ayı Onuruna" başlıklı plakette de "Başkan Donald J. Trump ile onun 'en yakın arkadaşı' Jeffrey Epstein arasındaki uzun soluklu bağı kutluyoruz" ifadeleri yer alıyor.

Heykelin 'Sonsuza kadar en iyi arkadaşlar' olan adı, 'Neden arkadaş olamıyoruz' olarak değiştirildi

"Secret Handshake" isimli anonim sanatçı grubu tarafından yapılan ve tartışmalara neden olan heykelin amacının, Trump ile Epstein arasındaki eski dostluğu vurgulamak olduğu belirtildi. Grup, çalışmayı bir "protesto sanat eseri" olarak tanımlarken, eserin ilk adının "Sonsuza Kadar En İyi Arkadaşlar" olduğunu, kaldırılmasından sonra ise adının "Neden arkadaş olamıyoruz?" şeklinde değiştirildiğini bildirdi.

"Liberaller paralarını istedikleri gibi harcamakta özgürdür"

Beyaz Saray Yardımcısı Basın Sekreteri Abigail Jackson, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Liberaller paralarını istedikleri gibi harcamakta özgürdür ama Epstein'ın Donald Trump'ı tanıması haber değildir, çünkü Donald Trump Epstein'ı 'türlü tuhaflıkları' nedeniyle kendi kulübünden kovmuştur" şeklinde konuşmuştu. Abigail, "Demokratlar, medya ve bu heykel için paralarını harcayan kuruluş, Epstein ve kurbanları hakkında yıllardır bilgi sahibiydi ama onlara yardım etmedi. Oysa Başkan Trump şeffaflık çağrısında bulunuyordu ve şimdi binlerce sayfa belgeyle bunu yerine getiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaldırma kararı ve yeniden yerleştirme

Ulusal Park Servisi (NPS), 24 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinde 3,6 metrelik heykeli hasar vererek kaldırmış, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da heykelin "verilen izne uygun olmadığı" gerekçesiyle yerinden söküldüğü duyurulmuştu.

Sanatçı grubun tepkisi

Secret Handshake, kaldırma sırasında eserin fiziksel olarak tahrip edildiğini belirtmiş, "NPS müdür yardımcısı herhangi bir açıklama yapmadan iznimizi iptal etti" ifadesini kullanmıştı. - WASHINGTON