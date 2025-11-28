Trump, Üçüncü Dünya Ülkelerinden Göçü Kalıcı Olarak Durduracak

ABD Başkanı Donald Trump, kendi yönetimi öncesinde uygulanan göçmenlik politikalarını değiştireceğini belirterek, "ABD sisteminin tamamen toparlanmasına imkan tanımak için üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağım" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında görevli 2 Ulusal Muhafıza saldıran şüphelinin Afgan uyruklu olduğunun tespit edilmesinin ardından, bir kez daha önceki ABD Başkanı Joe Biden ve uyguladığı göçmenlik politikalarını hedef aldı. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından bazı göçmenlerin uçakla buradan getirildiğini gösteren bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğraf hakkında, "Bu, Afganistan'dan yapılan o dehşet verici hava tahliyesinin bir parçasıydı" ifadelerini kullanan Trump, "Yüz binlerce insan tamamen denetimsiz ve kontrolden geçirilmeden ülkemize aktı. Bunu düzelteceğiz, ancak sahtekar Joe Biden ve çetesinin ülkemize yaptıklarını asla unutmayacağız" dedi.

"Vatandaş olmayanlara yönelik destekleri sonlandıracağım"

ABD teknolojik açıdan ilerlemiş olsa dahi, önceki göçmenlik politikalarının bu kazanımları aşındırdığını ve birçok kişi için yaşam şartlarını kötüleştirdiğini savunan Trump, "ABD sisteminin tamamen toparlanmasına imkan tanımak için üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağım" ifadelerini kullandı. Biden döneminde yasadışı şekilde ülkeye kabul edilen milyonlarca kişi dahil ABD'ye değer katmayan ya da sevmeyen herkesi ülkeden göndereceğini vurgulayan Trump, "Ülkemizin vatandaşı olmayan kişilere yönelik tüm federal yardımları ve destekleri sonlandıracağım. İç huzuru baltalayan göçmenlerin vatandaşlıklarını geri alacağım ve kamuya yük olan, güvenlik riski oluşturan veya batı medeniyetiyle uyumsuzluk sergileyen yabancı uyrukluları sınır dışı edeceğim" dedi.

"Tek çare ters göç"

Tüm bu planların düzeni bozan yasadışı göçmenleri ciddi ölçüde azaltmayı hedeflediğini iddia eden Trump, "Bu durumun tam anlamıyla düzelmesini sağlayacak tek şey ters göçtür" dedi. Amerika'nın temsil ettiği her şeyden nefret eden, çalan, öldüren ve yok edenler hariç herkese mutlu bir Şükran Günü dileyen Trump, huzuru bozan yasadışı göçmenlerin ise ülkede uzun süre kalmayacağını vurguladı. - WASHINGTON