Haberler

Trump, Üçüncü Dünya Ülkelerinden Göçü Kalıcı Olarak Durduracak

Trump, Üçüncü Dünya Ülkelerinden Göçü Kalıcı Olarak Durduracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, önceki yönetimin göçmenlik politikalarını hedef alarak, üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durdurma sözü verdi. Ayrıca, vatandaşı olmayanlara yönelik federal yardımları sonlandıracağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi yönetimi öncesinde uygulanan göçmenlik politikalarını değiştireceğini belirterek, "ABD sisteminin tamamen toparlanmasına imkan tanımak için üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağım" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında görevli 2 Ulusal Muhafıza saldıran şüphelinin Afgan uyruklu olduğunun tespit edilmesinin ardından, bir kez daha önceki ABD Başkanı Joe Biden ve uyguladığı göçmenlik politikalarını hedef aldı. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından bazı göçmenlerin uçakla buradan getirildiğini gösteren bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğraf hakkında, "Bu, Afganistan'dan yapılan o dehşet verici hava tahliyesinin bir parçasıydı" ifadelerini kullanan Trump, "Yüz binlerce insan tamamen denetimsiz ve kontrolden geçirilmeden ülkemize aktı. Bunu düzelteceğiz, ancak sahtekar Joe Biden ve çetesinin ülkemize yaptıklarını asla unutmayacağız" dedi.

"Vatandaş olmayanlara yönelik destekleri sonlandıracağım"

ABD teknolojik açıdan ilerlemiş olsa dahi, önceki göçmenlik politikalarının bu kazanımları aşındırdığını ve birçok kişi için yaşam şartlarını kötüleştirdiğini savunan Trump, "ABD sisteminin tamamen toparlanmasına imkan tanımak için üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağım" ifadelerini kullandı. Biden döneminde yasadışı şekilde ülkeye kabul edilen milyonlarca kişi dahil ABD'ye değer katmayan ya da sevmeyen herkesi ülkeden göndereceğini vurgulayan Trump, "Ülkemizin vatandaşı olmayan kişilere yönelik tüm federal yardımları ve destekleri sonlandıracağım. İç huzuru baltalayan göçmenlerin vatandaşlıklarını geri alacağım ve kamuya yük olan, güvenlik riski oluşturan veya batı medeniyetiyle uyumsuzluk sergileyen yabancı uyrukluları sınır dışı edeceğim" dedi.

"Tek çare ters göç"

Tüm bu planların düzeni bozan yasadışı göçmenleri ciddi ölçüde azaltmayı hedeflediğini iddia eden Trump, "Bu durumun tam anlamıyla düzelmesini sağlayacak tek şey ters göçtür" dedi. Amerika'nın temsil ettiği her şeyden nefret eden, çalan, öldüren ve yok edenler hariç herkese mutlu bir Şükran Günü dileyen Trump, huzuru bozan yasadışı göçmenlerin ise ülkede uzun süre kalmayacağını vurguladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıElmas Fatma:

Bay Nelson FY sayesinde, platformu ve stratejisiyle yaptığım yatırım sadece birkaç hafta içinde 507.000 dolara ulaştı. İşlerin ne kadar hızlı değişebildiği inanılmaz. Daha fazla bilgi için Telegram'da @Nildatrading adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Gine-Bissau'da askeri darbe: Cumhurbaşkanı Senegal'e götürüldü

Askeri darbe sonrası Cumhurbaşkanı Senegal'e götürüldü
Trump'ın küplere bindiren kare: Sahtekar Biden'ın ülkemize yaptıklarını asla unutmayacağız

Bu kareyi unutamıyor! Kanlı saldırı sonrası paylaşıp ateş püskürdü
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Kendini Batman sanan kocasına boşanma davası açtı

Eşine sadece 1 ay dayanabildi, boşanma davası açtı! Nedeni çok ilginç
Sürücüler dikkat! İşte sokak sokak trafiğe kapalı yollar

Sürücüler dikkat! İşte sokak sokak trafiğe kapalı yollar
Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk dolu bakışları lansmana damga vurdu

Sıla'yı en özel gününde yalnız bırakmadı! Geceye damga vuran romantizm
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.