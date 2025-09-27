Trump'tan Gazze İçin Umut Veren Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ülkeleri ile Gazze konusunda verimli görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Onlarca yıl sonra, bir anlaşmaya varmak için daha önce hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan var" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Gazze'de muhtemel ateşkese ilişkin açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan Trump, Gazze konusunda Orta Doğu ülkeleri ile çok ilham verici ve verimli görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Yoğun müzakereler 4 gündür devam ediyor ve başarılı bir anlaşmaya varılana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı. Bölgedeki tüm ülkelerin yapılan görüşmelere katıldığını aktaran Trump, "Hamas bu görüşmelerden haberdar ve İsrail, Başbakan Binyamin Netanyahu dahil tüm kademelerde bilgilendirildi" değerlendirmesinde bulundu. "Onlarca yıl sonra, bir anlaşmaya varmak için daha önce hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan var" diyen Trump, "Herkes bu ölüm ve karanlık dönemini geride bırakma konusunda heyecanlı. Bu müzakerelerin bir parçası olmak bir onurdur. Rehineleri geri almalı ve kalıcı ve uzun süreli barışı sağlamalıyız" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON