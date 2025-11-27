Trump, Takaichi'ye Tayvan Geriliminde Tırmandırmama Çağrısı Yaptı

Japonya basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'ye bu hafta yaptığı telefon görüşmesinde Çin ile yaşanan Tayvan gerilimini daha fazla tırmandırmama çağrısında bulunduğunu yazdı.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan'a yönelik olası bir Çin saldırısının Japonya'nın askeri müdahalesine zemin hazırlayabileceğini ima etmesinin ardından Japonya ve Çin arasında başlayan diplomatik krizin yankıları sürerken Japon basını ABD Başkanı Donald Trump'ın, Takaichi'ye bu hafta yaptığı telefon görüşmesinde Çin ile yaşanan Tayvan gerilimini daha fazla tırmandırmama çağrısında bulunduğunu yazdı. Takaichi'den özel bir talepte bulunmayan Trump'ın, Pekin'in Takaichi'ye yaptığı Tayvan hakkındaki sözlerini geri alma çağrısını gündeme getirmediği ifade edildi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Minoru Kihara, haberle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Trump, Takaichi ile telefonda görüşmüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi geçtiğimiz Salı günü yaklaşık 20 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Takaichi, görüşmenin Trump'ın talebi üzerine yapıldığını belirterek, "Başkan Trump, kendisiyle çok iyi arkadaş olduğumuzu ve onu istediğim zaman arayabileceğimi söyledi" açıklamasında bulunmuştu. Görüşmenin içeriğine ilişkin detay vermekten kaçınan Takaichi, Trump'ın kendisine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesi de dahil olmak üzere ABD-Çin ilişkilerinin son durumu hakkında bilgi verdiğini ifade etmişti.

Tayvan krizi sonrasında ilk görüşme olarak kayıtlara geçmişti

İkili arasındaki telefon görüşmesi, Takaichi'nin Tayvan hakkındaki ifadeleri nedeniyle Japonya-Çin arasında yaşanan gerginlik sonrası ilk görüşme olmuştu. Görüşmenin, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekmişti.

Trump, Tayvan krizine sessiz kalmıştı

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan'a yönelik muhtemel bir Çin saldırısının Japonya'nın askeri müdahalesine zemin hazırlayabileceğini ima etmesi, Pekin ve Tokyo arasında diplomatik krize neden olmuştu. Trump'ın Japonya ile Çin arasındaki anlaşmazlık konusunda yorum yapmaktan kaçınmasının, Japonya hükümetinde endişelere yol açtığı yorumları yapılmıştı. - TOKYO