Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, LeBron James'ten marş sırasındaki hareketleri için özür dilemesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump, LeBron James'ten marş sırasındaki hareketleri için özür dilemesini istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, NBA yıldızı LeBron James'in ulusal marş sırasındaki hareketlerini saygısızca bulup özür dilemesini istedi. Trump, James'in 20 Ekim'de Madison Square Garden'daki Knicks-76ers maçı öncesi hareketlerinin bayrak için ölen kahramanlara saygısızlık olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, NBA yıldızı LeBron James'in bir maçta ABD ulusal marşı okunduğu sırada sergilediği hareketlerin saygısızca olduğunu belirterek, "LeBron James, Amerikan bayrağı ve ülkemizin temsil ettiği tüm değerler uğruna hayatını kaybeden o büyük Amerikalı savaşçılardan ve kahramanlardan özür dilemeli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NBA yıldızı LeBron James'e tepki gösterdi. Trump, NBA yıldızı LeBron James'in Philadelphia 76ers ile oynanan maçta ABD ulusal marşı okunduğu sırada sergilediği hareketleri saygısızca olarak nitelendirdi. Trump, "Ulusal marşımızı okunurken LeBron James ülkemize saygısızlık ediyor. LeBron James, Amerikan bayrağı ve ülkemizin temsil ettiği tüm değerler uğruna hayatını kaybeden o büyük Amerikalı savaşçılardan ve kahramanlardan özür dilemeli" dedi.

LeBron James, Trump'ın tepki gösterdiği hareketleri 20 Ekim'de New York'ta Madison Square Garden'da oynanan New York Knicks - Philadelphia 76ers maçından önce yaptı. James'in ulusal marş okunduğu sırada ısınma hareketlerine benzer şekilde kollarını salladığı ve şut atma hareketleri yaptığı görüldü.

Trump daha öncede sporcuları ulusal marş konusunda eleştirmişti

Trump, ABD ulusal marşının maç öncesinde okunması sırasında sporcuların sergilediği davranışları defalarca eleştirmişti. Trump, Amerikan futbolu takımı Philadelphia Eagles'ın oyuncuların ulusal marş sırasında ayakta durması yönündeki çağrısına karşı çıkmasının ardından 2018 yılında Super Bowl şampiyonu olan takımın Beyaz Saray'a yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin'in elinde Trump'ın görüntüleri var

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Elinde öyle görüntüler var ki...
Gözde Akbaba'yı sokak ortasında vuran Lokman Etken'e ağırlaştırılmış müebbet! 'Polis çağırın' diye kaçmıştı

'Polis çağırın' diye kaçmıştı! Gözde'nin katiline en ağır ceza
Tavan arasında unutulan Pokemon kartları, emekli boyacıya servet getirdi

Yıllardır tavan arasında duruyordu, emekli boyacıyı milyoner yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti

Başlarına para ödülü koydular, sonra bin pişman oldular

Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler

Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
Tokenize hisselerde asıl sınav likidite: Platformlar fiyat oluşumu için yeni modeller deniyor

Tokenize hisselerde asıl sınav likidite
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş

Babasının nüfuzunu sonuna kadar kullanmış! Şu görüntüye bakın

Bakır yerine kaldırım taşı davasında savcı 10 sanığa 10 yıla kadar hapis istedi

Türkiye'den Çin'e uzanan dolandırıcılık! İstenen ceza belli oldu
Arda Turan'dan Arda Güler'i üzen tahmin

Arda Turan'dan Arda Güler'i üzen yorum
Dünyaca ünlü model Barbara Palvin'in kardeşi ortaya çıktı! Hiç benzemiyorlar

Dünyaca ünlü ismin kardeşi ortaya çıktı! Görenler inanamadı