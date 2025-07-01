Trump'ın Yardım Kesintileri 14 Milyondan Fazla Ek Ölüm Tehlikesi Oluşturuyor

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The Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırma, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış insani yardımları kesme kararının 2030 yılına kadar 14 milyondan fazla ek ölüme yol açabileceğini ortaya koydu. Küresel etkileri tartışan araştırma, düşük ve orta gelirli ülkeler için büyük bir şok yaratacağını belirtiyor.

The Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırma, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış insani yardımlara ayırdığı fonların çoğunu kesme kararının 2030 yılına kadar 14 milyondan fazla ek ölüme yol açabileceğini ortaya koydu.

Dünyanın en eski tıp dergilerinden The Lancet tarafından yapılan bir araştırmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımları durdurma kararının küresel çapta yol açabileceği etkiler ele alındı. Araştırmada Trump'ın yaptığı küresel yardım kesintilerinin, önümüzdeki 5 yılda 4.5 milyonu 5 yaşından küçük çocuklar arasında olmak üzere 14 milyondan fazla ek ölüme yol açabileceği belirtildi. Raporun ortak yazarlarından Davide Rasella yaptığı açıklamada, "Düşük ve orta gelirli birçok ülke için ortaya çıkan şok, küresel bir pandemiye veya büyük bir silahlı çatışmaya benzer boyutta olacaktır" dedi. USAID fonlarının 2001-2021 yılları arasında 30 milyonu çocuklar arasında olmak üzere küresel olarak 91 milyondan fazla ölümü önlemeye yardımcı olduğu vurgulandı.

Dünyanın en büyük insani yardım sağlayıcısı olan ABD, büyük ölçüde çeşitli kurumlar aracılığıyla 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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