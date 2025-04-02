Trump'ın Gümrük Vergi Açıklaması Tarihi Belirlendi

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan 2025'te karşılıklı gümrük vergilerini duyuracağını açıkladı. Leavitt, bu tarihin modern Amerikan tarihinin önemli günlerinden biri olacağını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı gümrük vergilerini yarın duyuracağını belirterek, "Yarın, 2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak tarihe geçecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da resmi olarak açıklanacağını duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri gündemdeki yerini korurken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'ten konuyla ilgili açıklama geldi. Trump ile bu mesele hakkında konuştuğunu belirten Leavitt, "Anladığım kadarıyla gümrük vergilerinin duyurusu yarın yapılacak, ve hemen yürürlüğe girecekler" dedi. Uygulamanın bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Leavitt,

"Yarın, 2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak tarihe geçecek" şeklinde konuştu. Trump'ın çokça kez dile getirdiği diğer ülkelerin ekonomik açıdan ABD'den faydalandığı iddiasını destekleyen Leavitt, "Ülkemiz dünyanın en açık ekonomilerinden biri. Tartışmasız en iyi tüketici tabanına sahibiz. Ancak çok sayıda yabancı ülkenin pazarı ihracatımıza kapalı. Bu temelde haksızlık" ifadelerini kullandı.

Trump'ın uygulamalarıyla birlikte bu haksızlığın sona ereceğine dikkat çeken Leavitt, "Amerikalıların soyulduğu günler geride kalacak. Eğer ürününüzü Amerika'da üretiyorsanız, gümrük vergisi ödemezsiniz. Bu kadar basit" değerlendirmesinde bulundu. Büyük firmaların gümrük vergisi ödememek için ABD'ye şimdiden milyarlarca dolarlık yatırım açıkladığını ve bunların devam edeceğini vurgulayan Leavitt, bu sürecin sonunda kazananın ABD halkı olacağını sözlerine ekledi.

Trump karşılıklı gümrük vergileri uygulanacağını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında ticaret ilişkilerinde adaleti yeniden tesis etmek ve adil olmayan ticaret anlaşmalarına karşı koymak için kapsamlı bir planın yapılmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ticarette adalet amacıyla, karşılıklı vergiler uygulanmasına karar verdim. Yani, Amerika Birleşik Devletleri'ne ne uygulanırsa biz de onlara aynısını uygulayacağız. Ne daha fazla, ne daha az" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu uygulama için 2 Nisan'ı işaret eden Trump, bu tarihin "ABD'nin kurtuluş günü" olacağını söylemişti. Trump ayrıca, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulanmasının da bu tarihte duyurulacağını belirtmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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