Trump, Güney Kore ile Ticaret Anlaşmasını Tamamladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile yaptığı toplantıda ticaret anlaşmasını büyük ölçüde tamamladıklarını ve ulusal güvenlik konularını da görüştüklerini açıkladı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise, devletler arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Güney Kore yönetimi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ticaret anlaşmasını büyük ölçüde tamamladık ve ulusal güvenlik gibi başka konuları da görüştük. Birçok önemli konuda sonuca ulaştığımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Asya turunun 3'üncü ayağı kapsamında bugün ülkesine gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı, onuruna düzenlediği akşam yemeğinde ağırladı. Trump'ın yanı sıra Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile Yeni Zelanda, Tayland ve Singapur gibi bölgesel ortakların liderlerinin katıldığı yemekte konuşan Lee, "Tüm dünya çok sayıda zorlukla karşı karşıya. Böylesi zamanlarda devletler arasındaki iş birliği ve dayanışma her zamankinden daha önemlidir" dedi. Bu nedenle diğer ülke liderleri ile bir araya gelmenin nadir bir fırsat olduğunu belirten Lee Jae Myung, Trump dahil katılan liderlere teşekkür ederek herkese refah ve barış diledi.

"Güney Kore ile olağanüstü bir toplantı yaptık"

Donlad Trump ise, günün erken saatlerinde Lee ile gerçekleştirdikleri zirveye atıfta bulunarak, "Bugün Güney Kore ile olağanüstü bir toplantı yaptık. Toplantı çok kararlı geçti ve bir anlaşmaya vardık. Ticaret anlaşmasını büyük ölçüde tamamladık ve ulusal güvenlik gibi başka konuları da görüştük. Birçok önemli konuda sonuca ulaştığımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Güney Kore öncesinde Japonya'da yaptığı siyasi temasları hatırlatan ABD Başkanı Trump, "Japonya'da da mükemmel bir toplantı yaptık ve çok büyük bir ticaret anlaşması imzaladık. Her zaman söylediğim gibi, bu iki ülke için de iyi bir anlaşma. Gerçekten de iki taraf için de harika oldu" değerlendirmesini yaptı.

"Kim'i iyi tanıyorum, her şey yoluna girecek"

Bugün kendisine gösterilen konukseverlik ve sunulan hediyeler için Güney Kore yönetimine teşekkür eden Trump, "Bu geziyi unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Güney Kore ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini yineleyen Trump, "Ülkenizin üzerinde ufak bir 'bulut' var, ama onu da çözeceğiz. Komşularınızdan biri size olması gerektiği kadar iyi davranmadı ama davranacak. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u çok iyi tanıyorum, her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Yarınki Xi görüşmesinin çok iyi geçeceğine inanıyorum"

Yarın Çin Devlet Başkanı Xi Jingping ile yapacağı görüşmeye de değinen Trump, "Son bir aydır onunla sık sık konuşuyoruz. Bence Çin ve bizim için son derece tatmin edici bir sonuç elde edeceğiz. Bu toplantının çok iyi geçeceğine inanıyorum. Yarın sabah görüşüyoruz, ardından ABD'ye döneceğim. Sonra ülke genelinde programlarım olacak. Her zamanki gibi yoğun bir tempo" şeklinde konuştu.

"ABD olağanüstü bir performans gösteriyor"

Göreve geldiğinden bu yana imza attığı icraatları hatırlatan Trump, "Ülkemiz şu anda olağanüstü bir performans gösteriyor, belki de tarihinin en iyisini. Borsalarımızda rekor üstüne rekor kırılıyor; hepsi yeni zirvelere ulaştı. Dokuz ayda 48 kez yeni zirve gördük. Birçoğunuz ABD'de yatırım yapıyorsunuz, hisse senetlerine para koydunuz; dolayısıyla siz de gayet iyi gidiyorsunuz. Hatta bazılarınız bir yıl içinde paranızı ikiye katladı. Etkilendim doğrusu; sizin seçmenleriniz de sizden etkileniyor" dedi.

Son 4 yılda ABD'ye yapılan yatırım miktarının 17 trilyon doları geçtiğini söyleyen Donald Trump, "Önceki yönetimin aynı döneminde bu rakam 1 trilyon bile değildi. Muhtemelen yıl sonunda 21-22 trilyon dolara ulaşacağız. Dünyada hiçbir ülke tarihinde böyle bir şey yaşamadı" iddiasında bulundu.

Trump, ABD'nin performansında gümrük vergilerinin rolüne işaret etti

Bu başarıların bir kısmının güvenlik politikaları, bir kısmının da gümrük vergileri sayesinde mümkün olduğunun altını çizen ABD Başkanı Trump, "Diğer ülkeler yıllarca bu vergileri bize karşı kullandı, ama biz nadiren kullandık. Aslında kullanmalıydık. Şimdi bu büyük farka yol açtı. Ülkemiz canlanıyor ve şu anda dünyanın en dinamik ekonomisine sahibiz. Bir yıl önce sıkıntılı bir ülkeydik, ama artık değiliz" dedi. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
