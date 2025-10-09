Trump, Gazze Planı'nın İlk Aşamasının Onaylandığını Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasının "İsrail ve Hamas tarafından onaylandığını" duyurarak, "Bu tarihi ve eşi benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'na ilişkin müzakerelerle ilgili flaş bir açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, "İsrail ve Hamas'ın Barış Planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Bundan sonra tarafların atacağı adımlara değinen Trump, "Bu, tüm rehinelerin çok yakında serbest bırakılacağı ve İsrail'in güçlü, kalıcı ve ebedi bir barışa doğru atılan ilk adımlar olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan bir hatta çekeceği anlamına geliyor" dedi. Tüm tarafların adil bir şekilde muamele göreceğini kaydeden Trump, "Bugün, Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, tüm komşu ülkeler ve ABD için büyük bir gün. Bu tarihi ve eşi benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ederiz. Ne mutlu barışı sağlayanlara" ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşma ihtimalinin çok yüksek olduğunu açıklamıştı

Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, barış konusunda umutlu olduğunu vurgulayarak, "Bence bu sonunda gerçekleşecek bir şey. Bu hafta Orta Doğu'ya gidebilirim. Belki Pazar günü, göreceğiz. Anlaşma sağlanma ihtimali çok yüksek, ancak müzakereler oldukça iyi gidiyor" ifadelerini kullanmıştı. Sorulan bir soru üzerine Gazze'yi de ziyaret edebileceğini belirten Trump, "Bunu yapabilirim, henüz tam olarak karar vermedik" açıklamasında bulunmuştu. - WASHINGTON