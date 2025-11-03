Trump: "Gazze'deki ateşkes kırılgan değil, çok sağlam"

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkesin "kırılgan değil, çok sağlam" olduğunu belirterek, "Hamas uslu durmazsa ortadan kaldırılacak" dedi.

Trump, Hamas'ın silahsızlanması konusunda ise, "Eğer onların silahsızlanmasını istersem, bunu çok hızlı bir şekilde sağlarım" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 60 Dakika adlı televizyon programına verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. ABD hükümetinin geçici olarak kapanması konusunda siyasi rakibi olan Demokratları suçlayan Trump, "Şu an yaptığımız şey oylamaya devam etmek. Yani, Cumhuriyetçiler neredeyse oybirliğiyle (kapanmayı) sona erdirmek için oy kullanırken, Demokratlar sona erdirmeye karşı oy kullanmaya devam ediyor. Biliyorsunuz, daha önce böyle bir şey hiç olmadı" ifadelerini kullandı. Demokratların hükümetin açılmasına izin vermesi gerektiğini belirten Trump, "Demokratlarla oturup bunu düzelteceğim. Ama ülkenin açılmasına izin vermeleri gerekiyor ve ne yapmaları gerektiğini biliyorsunuz. Tek yapmaları gereken ihtiyacımız olan desteği vermek. Hepsinin desteğine ihtiyacımız yok" şeklinde konuştu.

"Gümrük vergileri Yüksek Mahkeme'nin 100 yıldır tartıştığı en önemli konu"

ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük vergilerine karşı bir karar alması halinde ne olacağı sorulan Trump, "Ülkemizin ölçülemeyecek kadar zarar göreceğini düşünüyorum. Ekonomimizin dibe vuracağını düşünüyorum. Bakın, gümrük vergileri yüzünden, şimdiye kadar sahip olduğumuz en yüksek borsa değerine sahibiz. Bence bu, Yüksek Mahkeme'nin son 100 yıldır tartıştığı en önemli konu" değerlendirmesinde bulundu.

"İsyan Yasası'nı kullanabilirdim, ama tercih etmedim"

Göreve geldiğinden beri uyguladığı göçmenlik politikalarını savunan Trump, "Sanırım ülkemize 25 milyon kişi alındı. Birçok kişi 10 milyon olduğunu söylüyor. Ama bence ben doğru sayıya çok daha yakınım. Bu 25 (milyon) kişiden çoğu burada olmamalı. Ama biz şehirlerimizi temizliyoruz" dedi. Yasadışı suçluları yakalama ve sınırdışı etme konusunda bir kampanya yürüttüğünü hatırlatan Trump, "Suç konusunda düşündüğümden çok daha iyi bir iş çıkardım. Ülkemizde gerçekten burada olmaması gereken çok fazla insan olmasına rağmen suç oranları çok düştü. ve bunların çoğu da ciddi suçlulardı" ifadelerini kullandı. Suçla mücadelede zorluk yaşayan şehirlere askeri kuvvetleri gönderebileceğini ancak bunu yapmadığını ifade eden Trump, "İsteseydim, İsyan Yasası'nı kullanabilirdim. İsyan Yasası başkanlar tarafından rutin olarak kullanıldı. ve ihtiyacım olursa, bu orduyu, Deniz Piyadelerini istediğim her gücü (şehirlere) gönderebileceğim anlamına geliyordu. Ama ben kullanmayı tercih etmedim. Umarım bu konuda hakkımı verirsiniz" diye konuştu.

"Dünyayı 150 kez havaya uçuracak kadar nükleer silahımız var"

Geçen hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmenin hemen öncesinde Savunma Bakanlığı'na nükleer silah testlerine başlama talimatı verdiği hatırlatılan Trump, "Evet, diğer tüm ülkelerden daha fazla nükleer silahımız var. ve nükleer silahsızlanma konusunda bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu hem Başkan Putin hem de Başkan Xi ile görüştüm. Dünyayı 150 kez havaya uçuracak kadar nükleer silahımız var. Rusya'nın çok sayıda nükleer silahı var ve Çin'in de çok sayıda nükleer silahı olacak" dedi.

"Neden bu nükleer silahları test etmeliyiz" sorusuna da yanıt veren Trump, "Çünkü nasıl çalıştıklarını görmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz, test yapmanız gerekiyor ve bunu söylememin sebebi, Rusya'nın test yapacağını duyurması. Dikkat ederseniz, Kuzey Kore sürekli test yapıyor. Diğer ülkeler de test yapıyor. Test yapmayan tek ülke biziz ve ben test yapmayan tek ülke olmamızı istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Rusya ve Çin nükleer testlerinden bahsetmiyor"

Rusya ve Çin'in nükleer silah testlerini ulusrararası kamuoyundan sakladığını savunan Trump, "Rusya ve Çin'in yaptığı testler var, ama bundan bahsetmiyorlar. Biliyorsunuz, biz açık bir toplumuz. Farklıyız. Bundan bahsediyoruz. Bundan bahsetmeliyiz, çünkü aksi takdirde sizler haber yaparsınız. (Çin'in) bu konuda yazacak muhabirleri yok. Bizim var" değerlendirmesinde bulundu.

"Xi, Tayvan'a askeri müdahalede bulunursa ne olacağını biliyor"

Çin'in Tayvan'a yönelik olası askeri müdahale ihtimali hatırlatılan Trump, "ABD kuvvetlerine Tayvan'ı savunma emri verir misiniz?" sorusuna da, "Bu yaşanırsa ne olacağını görürsünüz. ve o (Xi) bunun cevabını biliyor" dedi. Xi ile görüşmelerinde Tayvan meselesinin gündeme gelmediğini aktaran Trump, "Bu konuyu hiç açmadı. İnsanlar buna biraz şaşırdı. Hiç açmadı çünkü anlıyor, hem de çok iyi anlıyor" ifadelerini kullandı. Trump, "Xi'nin neyi anladığını neden açık şekilde kamuoyuna açıklamadığı" şeklindeki soru üzerine de, "Sırlarımı ifşa etmek istemiyorum. Bir şey olursa tam olarak ne olacağını söyleyen adamlardan olmak istemiyorum. Karşı taraf biliyor ama ben size sırf bana soru soruyorsunuz diye her şeyi söyleyen biri değilim. Ama ne olacağını anlıyorlar. Hem kendisi (Xi) hem de ekibi toplantılarda açıkça 'Trump başkan olduğu sürece asla (Tayvan'a) bir şey yapmayız' dedi, çünkü sonuçlarını biliyorlar" açıklamasında bulundu.

"Çin ile çalışarak daha iyi ve daha güçlü olabiliriz"

Trump'a Çin'in ABD için ne denli büyük bir tehdit olduğu sorusu da yöneltildi. Çin'in de ABD için diğer ülkeler kadar tehdit oluşturduğunu belirten Trump, "Biz de onlar için bir tehdit oluşturuyoruz" dedi. Dünyanın rekabetçi hale geldiğini vurgulayan Trump, "Özellikle de Çin ve ABD söz konusu olduğunda. ve biz onları sürekli izliyoruz, onlar da bizi sürekli izliyor. Bu arada, bence çok iyi anlaşıyoruz ve sadece onları alt etmek yerine

onlarla çalışarak daha büyük, daha iyi ve daha güçlü olabiliriz" şeklinde konuştu.

"Putin de, Xi de zeki ve güçlü liderler"

Trump, "Vladimir Putin mi yoksa Xi Jinping mi daha zor?" sorusu üzerine ise, "İkisi de zor. İkisi de zeki. İkisi de çok güçlü liderler. Bunlar oyun oynanmaması gereken insanlar. Bunlar çok ciddiye alınması gereken insanlar. 'Ah, ne güzel bir gün, değil mi? Bakın ne kadar güzel. Güneş parlıyor, ne kadar güzel' demiyorlar. Bunlar ciddi insanlar. Bunlar sert, zeki liderler" değerlendirmesini yaptı.

"Putin bizimle ticaret yapmak istiyor"

Birçok askeri çatışmayı ABD'nin gümrük vergilerini baskı aracı olarak kullanarak durdurduğunu söyleyen Trump, "Bu neden Putin üzerinde işe yaramadı?" sorusu üzerine, "Aslında Putin üzerinde işe yarıyor. Ben onunla farklı bir şey yaptım, çünkü Rusya ile pek iş yapmıyoruz" dedi. Buna rağmen Putin'in ABD ile iş yapmak istediğine inandığını belirten Trump, "Sanırım gelip bizimle ticaret yapmak istiyor ve Rusya için çok para kazanmak istiyor. Bence bu harika" dedi.

Trump'tan Venezuela ile savaş ihtimaline ilişkin yorum: "Sanmıyorum"

Venezuela ile yaşanan gerginliğe de değinen Trump, "Venezuela'ya karşı savaş mı açacağız" sorusu üzerine, "Şüpheliyim. Sanmıyorum. Ama bize çok kötü davranıyorlar, sadece uyuşturucu konusunda değil. İstemediğimiz yüz binlerce insanı, hapishanelerden gelen insanları ülkemize gönderdiler. Hapishanelerini ülkemize boşalttılar. Çünkü Joe Biden ülkemizin tarihindeki en kötü başkandı" diye konuştu. Trump, "Venezuela'ya yönelik operasyonların uyuşturucu akışını durdurmayı mı yoksa Maduro yönetiminden kurtulmayı mı amaçladığı" yönündeki soru üzerine, "Hayır, bu birçok şeyle ilgili. Bu, hapishanelerinin ülkemize boşaltılmasına izin veren bir ülke. Bana göre bu neredeyse bir numara (neden) olurdu" dedi. Trump, Venezuela'ya olası kara saldırısı ihtimaline ilişkin de, "Bunu yapıp yapmayacağımı size söyleyemem. Çünkü bir yeri vurup vurmayacağımız konusunda muhabirlere konuşmuyorum" değerlendirmesinde bulundu. "Maduro'nun başkanlık günleri sayılı mı" sorusuna ise Trump, "Sanırım öyle, evet" yanıtını verdi.

Trump'tan Hamas'a uyarı

Gazze'de sağlanan ateşkes hakkında da konuşan Trump, ateşkesin "kırılgan değil, çok sağlam olduğunu" vurguladı. Konu ateşkese geldiğinde herkesin Hamas'tan söz ettiğini hatırlatan Trump, "Hamas uslu durmazsa hemen ortadan kaldırılabilir. Bunu biliyorlar. Uslu durmazlarsa hemen ortadan kaldırılacaklar" dedi. Trump, "Hamas'ın silahsızlanmasını nasıl sağlayacaksınız?" şeklindeki soruya da, "Eğer onların silahsızlanmasını istersem, bunu çok hızlı bir şekilde sağlarım" yanıtını verdi.

"Nükleer güce sahip bir iran olsaydı, ateşkes yapılamazdı"

"İsrail Devlet Başkanı Netanyahu'yu Filistin devletini tanımaya zorlayabilir misiniz?" sorusuna kesin bir yanıt vermekten kaçınan Trump, "Onu bazı konularda zorladım. Yaptığı bazı şeylerden hoşlanmadım ve bu konuda ne yaptığımı gördünüz. Ayrıca durdum. Biliyorsunuz, İran'ı yerle bir ettik (nükleer tesislerini) ve sonra durma zamanı geldi ve durduk" ifadelerini kullandı. İki devletli çözümün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmediğini aktaran Trump, "Bu, İsrail'e, diğerlerine ve bana bağlı. Ama bakın, asıl mesele şu ki, nükleer güce sahip bir İran olsaydı hiçbir anlaşma (ateşkes) yapamazdınız. ve esasen nükleer bir İran'ınız vardı. ve ben onları yerle bir ettim" dedi.

Trump'tan 3. dönem adaylık açıklaması

3. dönem adaylığı konusundaki bir soruya yanıt veren Trump, "Aslında bunu hiç düşünmüyorum bile. Size söyleyeyim, birçok kişi aday olmamı istiyor. Ama Demokratlarla aramızdaki fark, gerçekten güçlü bir yedek kadromuzun olması. İsim vermek istemiyorum çünkü, bilirsiniz, uygunsuz olur. Ama henüz çok erken. 3 buçuk yıl var" değerlendirmesini yaptı. - WASHINGTON