Trump, Gazze'deki 10 Rehinenin Yakında Serbest Bırakılacağını Duyurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de tutulan 10 rehinenin yakın bir zamanda serbest bırakılacağını açıkladı. Trump, Beyaz Saray'daki bir yemek sırasında Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un çabalarını överek rehinelerin geri alınma sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını umut etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de tutulan 10 rehinenin daha yakında serbest bırakılacağını söyledi.

Gazze'de muhtemel ateşkese dair umutlar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir "rehine" açıklaması geldi. Beyaz Saray'da milletvekillerinin katıldığı bir akşam yemeğinde konuşan Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un çabalarından övgüyle söz ederek, Gazze'de tutulan 10 rehinenin daha yakında serbest bırakılacağını söyledi. Trump, "Rehinelerin çoğunu geri aldık. Çok yakında 10 rehineyi daha alacağız. Bu sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını umuyoruz" açıklamasında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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