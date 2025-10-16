Trump: Gazze’de Barış Süreci İçin Hamas’ın Silahsızlanması Gerekli

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki barış sürecinde sonraki aşamanın Hamas'ın silahsızlanması olduğunu belirterek, "Silahların teslim edilmesini ya da imha edilmesini istiyoruz ve onlar (Hamas) bunu kabul etti. Eğer yapmazlarsa, bunu biz yaparız" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gazze'deki ateşkes antlaşmasına değinen Trump, bölgede yaklaşık 70 bini aşkın kişinin öldürüldüğünü hatırlatarak artık barış zamanının geldiğini söyledi. Sürecin bundan sonraki kısmının Hamas'ın silahsızlanmasını içereceğini vurgulayan Trump, "Bakalım ne olacak; göreceğiz. Sıradaki konu silahlar olacak. Silahların teslim edilmesini ya da imha edilmesini istiyoruz ve onlar (Hamas) bunu kabul etti. Eğer yapmazlarsa, bunu biz yaparız" ifadelerini kullandı.

"İran'ın nükleer kapasitesini yok etmesek, bu anlaşmaz gerçekleşmezdi"

ABD ordusunun Gazze'deki sürece doğrudan müdahil olup olmayacağına dair bir soruya da yanıt veren Trump, "Buna ihtiyacımız olmayacak. Bu sürece zaten dahiliz. Eğer biz dahil olmasaydık, barış olmazdı" dedi. Buna gerekçe olarak İran'ın nükleer tesislerine gerçekleştirdikleri saldırıları gösteren Trump, "Eğer İran'ın nükleer kapasitesini yok etmeseydik, bu anlaşma iki nedenden dolayı asla gerçekleşmezdi. Arap ülkeleri buna cesaret edemezdi çünkü o dönemde çok güçlü bir İran vardı. Artık öyle güçlü değil. İsrail ile bizim yaptıklarımız ve düzenlenen saldırılar, eğer incelerseniz, onlara çok yardımcı oldu. Bunu size ilk onlar söyleyeceklerdir. İsrail'i hedef alan binlerce insansız hava aracının düşürülmesi de dahil. Binlerce insansız hava aracını adeta atış talimi gibi vurduk, hatta İsrail'e giden füzeleri de" şeklinde konuştu.

"Hamas önceden İran'ın desteğini alıyordu"

ABD'nin Gazze'ye askeri anlamda müdahil olmak yerine İsrail'e yardım edeceğini aktaran Trump, "Ama başka ülkeler de var. Birçok ülkeyle anlaşma imzaladık. Sayıca çok ülke. Birçoğu güçlü askeri kapasiteye sahip. ve Hamas'a destek yok" değerlendirmesinde bulundu. Hamas'ın önceden İran'dan destek aldığını savunan Trump, "Ancak İran bu kez 'Bizi bu işe karıştırmayın' dedi. Önceki sefer işler yolunda gitmedi; çünkü eskiden İran'ın desteğini alıyorlardı. Şimdi ise İran hayatta kalmaya çalışıyor" diye konuştu.

"İran'ın nükleer silahlanması konusunda endişelenmeyin"

İki hafta önce İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığına dair haberleri duyduğunu belirten Trump, çevresindekilere "Endişelenmeyin. Nükleer silahlardan önce yapmak istedikleri birçok şey var" dediğini aktardı. Şu an İran'ın isteyeceği en son şeyin nükleer silah olduğunu savunan Trump, "Daha önceki çabaları işe yaramadı. Eğer (nükleer silah geliştirmeye) yaklaşsalardı, bunu başarmadan önce o tesis saldırıya uğrar ve tamamen yok edilirdi" dedi. - WASHINGTON