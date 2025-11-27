Trump, Beyaz Saray'daki Silahlı Saldırıyı Kınadı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeline yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının tüm ABD ulusuna karşı işlenmiş bir suç ve terör eylemi olduğunu belirterek, "ABD Başkanı olarak, bu vahşete imza atan saldırganın mümkün olan en ağır bedeli ödemesini sağlamakta kararlıyım" dedi. Trump, Afganistan uyruklu saldırganın ülkeye girişinden, önceki ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimini sorumlu tuttu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeline yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından ABD halkına seslendi. Şükran Günü arifesinde, yakın mesafeden yapılan saldırıyı "canice bir pusu" olarak niteleyen Trump, "Saldırıya uğrayan muhafızlar, başkentimizin tarihinde kamu güvenliği ve ulusal güvenlik alanında yürütülmüş en başarılı operasyon olan 'DC Safe and Beautiful Task Force' (Güvenli ve Güzel DC Görev Gücü) kapsamında görevlendirilmişlerdi. Bu görev gücü, şiddet suçlarında ve her türlü suçta eşi görülmemiş bir azalma sağlamıştı" hatırlatmasında bulundu.

"Saldırgan en ağır bedeli ödeyecek"

Gerçekleştirilen alçakça saldırının saf bir kötülük ve terör eylemi olduğunu vurgulayan Trump, "Bu saldırı, tüm ulusumuza karşı işlenmiş bir suçtur. Bu, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu akşam tüm Amerikalıların kalpleri, West Virginia Ulusal Muhafızlarının vurulan 2 üyesi ve aileleriyle birliktedir" ifadelerini kullandı. Acı ve üzüntünün yanında haklı bir öfke ve kararlılıkla dolu olduklarının altını çizen Trump, "ABD Başkanı olarak, bu vahşete imza atan saldırganın mümkün olan en ağır bedeli ödemesini sağlamakta kararlıyım" dedi.

"Barınma statüsü Biden tarafından uzatıldı"

Saldırganın uyruğuna dair kamuoyuna yansıyan bilgileri doğrulayan Trump, "ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın gözaltındaki şüphelinin Afganistan'dan ülkemize girmiş bir yabancı olduğundan emin olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu. Şüphelinin ABD'ye gelmesinden önceki ABD Başkanı Joe Biden ve hükümetini sorumlu tutan Trump, "Saldırgan, Dünyanın cehennemlerinden biri olan bu ülkeden, Eylül 2021'de Biden yönetimi tarafından düzenlenen ve herkesin konuştuğu, kötü şöhrete sahip o uçuşlarla getirildi. Buradan gelenlerin kim olduğunu kimse bilmiyordu. Hiçbir şey bilinmiyordu. Bu kişinin barınma statüsü, Başkan Biden tarafından imzalanan yasayla uzatılmıştı; Biden ülke tarihinin en başarısız başkanıdır" eleştirisinde bulundu.

"Bu tür saldırılara tahammül etmeyeceğiz"

Yaşanan saldırının ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük ulusal güvenlik tehdidini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Trump, "Hiçbir ülke, kendi varlığını tehlikeye atan bu tür bir riske tahammül edemez" dedi. ABD'nin Minnesota eyaletini iddialarına dayanak olarak gösteren Trump, "Örnek olarak yüz binlerce Somalilinin ülkemizi sömürdüğü ve o bir zamanların harika eyaletini yok ettiği Minnesota'yı verebiliriz. Milyarlarca dolar kaybediliyor ve Somalili çeteler; daha hükümeti, kanunu, suyu, ordusu, hiçbir şeyi olmayan bir ülkeden geliyor. Onların ülkemizdeki temsilcileri bize Anayasamız hakkında ve ülkemizin ne kadar kötü olduğu konusunda vaaz verirken, ülkemizde bulunmaması gereken insanlar tarafından kanun ve düzene karşı yapılan bu tür saldırılara tahammül etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Amerika terör karşısında asla eğilmeyecek"

Biden döneminde Afganistan'dan ülkeye giren her yabancının yeniden incelemeye alınması gerektiğini söyleyen Trump, "Ve buraya ait olmayan veya ülkemize hiçbir fayda sağlamayan diğer tüm yabancıların uzaklaştırılmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atmalıyız. Ülkemizi sevmiyorlarsa onları istemiyoruz. Amerika terör karşısında asla eğilmeyecek ve asla boyun eğmeyecek" diye konuştu.

"500 ek muhafız görevlendirme talimatı verdim"

Washington D.C'yi korurken saldırıya uğrayan 2 personelin onurla yerine getirdiği misyondan da vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Trump, "Bu nedenle, Savunma Bakanlığı'na başkentimizi korumak üzere 500 ek muhafız görevlendirmesi talimatını verdim. Amerika'yı yeniden tamamen güvenli hale getireceğiz ve bu barbarca saldırıyı gerçekleştiren kişiyi, ters yönden gelen kurşunlar zaten gereğini yapmadıysa, hızlı ve kesin şekilde adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. Görev başındayken saldırıya uğrayan 2 Ulusal Muhafız personelini minnetle anan ve tüm ABD kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Trump, ABD halkını ağır yaralanan 2 personel ve aileleri için dua etmeye çağırdı. - FLORIDA