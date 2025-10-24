Haberler

Trump, Batı Şeria İlhakına İlişkin Endişeleri Giderdi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Batı Şeria'daki Filistin topraklarının ilhakıyla ilgili tasarının kabul edilmesi üzerine, İsrail'in bu konuda bir şey yapmayacağını belirtti ve endişelenilmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmi olarak ilhakını öngören tasarının İsrail meclisinde kabul edilmesine ilişkin, "İsrail, Batı Şeria ile ilgili hiçbir şey yapmayacak. Endişelenmeyin" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu. ABD'nin uyuşturucu kartelleri ile mücadele için Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, "Bu doğru değil. Hayır, yanlış" ifadelerini kullandı. Venezuela yönetiminden memnun olmadıklarını dile getiren Trump, "Venezuela konusundaki birçok şeyden mutlu değiliz, uyuşturucu mutlu olmadığımız konulardan biri" dedi. Venezuela'daki suçluların yasadışı şekilde ABD'ye gönderildiğini ancak bunun son aylarda önlendiğini belirten Trump, "Bunu yapamazlar. Sadece aptal biri bunun yapılmasına razı olur" değerlendirmesinde bulundu.

"Fentanil Xi görüşmesinde gündemin ilk maddesi olacak"

Trump, Çin'in Venezuela üzerinden Meksika ve ABD'ye fentanil gönderdiğine dair kanıtın olup olmadığına ilişkin soruya da, "Evet, bunu yapıyorlar. Ama şu anda fentanil nedeniyle yüzde 20 gümrük vergisi ödüyorlar. Bu, milyarlarca dolara denk geliyor. 1 Kasım'da Çin'e uygulanan gümrük vergisi yüzde 150'ye çıkacak. Bu, tarihte görülmemiş bir oran. Biz bunu istemiyoruz çünkü sürdürülebilir bir şey değil" yanıtını verdi. Önümüzdeki hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Güney Kore'de yapacağı görüşmeyi hatırlatan Trump, "Başkan Xi ile görüşmemde bu konu gündemin ilk maddesi olacak" şeklinde konuştu.

"Batı Şeria konusunda endişelenmeyin"

Trump, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmi olarak ilhakını öngören tasarının İsrail meclisinde yapılan ön oylamada oy çokluğu ile kabul edildiğinin hatırlatılması üzerine, "İsrail, Batı Şeria ile ilgili hiçbir şey yapmayacak. Endişelenmeyin" dedi.

"Rusya yaptırımlarının sonucunu 6 ay sonra göreceğiz"

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın ABD yaptırımlarından etkilenmediği yönündeki açıklamasının sorulması üzerine ise, "Böyle düşündüğüne sevindim. Bu güzel. İleride bu konuda detaylı açıklama yaparım. 6 ay sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
