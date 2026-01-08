Haberler

ABD Başkanı Trump: "2027 savunma bütçemizin 1 buçuk trilyon dolar olması gerektiğine karar verdim"

ABD Başkanı Trump: '2027 savunma bütçemizin 1 buçuk trilyon dolar olması gerektiğine karar verdim'
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, ülke savunmasını güçlendirmek amacıyla 2027 askeri bütçesinin 1.5 trilyon dolar olacağını duyurdu. Gümrük vergileri ile bu bütçenin finansmanını sağlamayı planladığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini çevreleyen zorlu güvenlik ortamına dikkat çekerek, "Senatörler, Kongre üyeleri, bakanlar ve diğer siyasi temsilcilerle yapılan uzun ve zorlu müzakerelerin ardından, özellikle bu son derece çalkantılı ve tehlikeli dönemde ülkemizin yararı için, 2027 yılı askeri bütçemizin 1 trilyon dolar değil 1 buçuk trilyon dolar olması gerektiğine karar verdim" açıklamasında bulundu.

ABD yönetiminin Venezuela operasyonu ile Kolombiya ve Grönland'a yönelik gözdağı niteliğindeki açıklamalarının yankıları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Trump, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda ülkesini çevreleyen zorlu güvenlik ortamını işaret eden Trump, "Senatörler, Kongre üyeleri, bakanlar ve diğer siyasi temsilcilerle yapılan uzun ve zorlu müzakerelerin ardından, özellikle bu son derece çalkantılı ve tehlikeli dönemde ülkemizin yararı için, 2027 yılı askeri bütçemizin 1 trilyon dolar değil, 1 buçuk trilyon dolar olması gerektiğine karar verdim" ifadelerini kullandı.

"Tüm tehditlere karşı güvende olacağız"

Bu kararın ülkenin savunma kabiliyetlerini artırmaya katkı sağlayacağının altını çizen Trump, "Bu sayede uzun zamandır hak ettiğimiz ve hayalini kurduğumuz askeri gücü inşa edebileceğiz ve daha da önemlisi, kimden gelirse gelsin tüm tehditlere karşı güvende olacağız" dedi.

Trump, bütçe artışına kaynak olarak gümrük vergilerini işaret etti

Trump, söz konusu bütçe artışının daha önce ABD'yi "kazıklayan" ülkelere kendisi tarafından uygulanan gümrük vergilerinden karşılanacağını ifade etti. Bu tarifelerden selefi Joe Biden yönetimi döneminde "hayal dahi edilemeyecek" düzeyde gelir sağlandığına dikkat çeken Trump, "Bu muazzam gelirler sayesinde 1 buçuk trilyon dolarlık askeri bütçe hedefine kolaylıkla ulaşabilirken; aynı anda eşi benzeri olmayan bir askeri güç inşa etme, borçları azaltma ve ülkemizdeki orta gelirli vatanseverlere kayda değer düzeyde kar sağlama kapasitesine sahip oluyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

