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TRT çalışanlarına ramazan konseri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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TRT çalışanlarına ramazan konseri

TRT İstanbul Radyosu Türk Sanan Müziği Sanatçıları Seda Gökkadar ve Nusret Yılmaz tarafından Erzurum TRT Erzurum Müdürlüğü Aşık Reyhani Stüdyosunda sanat müziği konseri düzenlendi.

İSTANBUL (İHA) - TRT İstanbul Radyosu Türk Sanan Müziği Sanatçıları Seda Gökkadar ve Nusret Yılmaz tarafından Erzurum TRT Erzurum Müdürlüğü Aşık Reyhani Stüdyosunda sanat müziği konseri düzenlendi.

Ramazan ayı dolayısıyla iftar sonrası düzenlenen programda sanatçıların seslendirdiği eserler beğeni topladı.

Erzurum TRT çalışanları konseri zevkle izlediklerini belirterek, şunları söyledi: "Bizlere neşeli güzel bir gün yaşatan başta Genel Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı Beyefendiye, Genel Müdür Yardımcımız Fethi Fahri Kaya Beyefendiye, Erzurum TRT Müdürümüz Ayça Alemdar hanımefendiye ve bizlere konser veren sanatçı kardeşlerimize, ekibine ve emeği geçen tüm personelimize çok teşekkür ediyoruz." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul, Ramazan, Erzurum, Türk, Yerel, Haberler

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