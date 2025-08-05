TRMOTOR, PowerCraft Motor Okulu'nu Açtı

TRMOTOR, PowerCraft Motor Okulu'nu Açtı
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TRMOTOR, yerli motor teknolojilerini desteklemek amacıyla PowerCraft Motor Okulu'nu açarak mühendislerine 38 saatlik eğitim vereceğini duyurdu. Eğitimler, motor tasarım süreçlerine dair detaylı bilgiler sunacak.

TRMOTOR, motor teknolojilerinde yerli üretim gücünü eğitim programına taşıdığı PowerCraft Motor Okulu'nu hayata geçirdi.

TRMOTOR, motor teknolojilerinde yerli üretim gücünü eğitim programına taşıdığı PowerCraft Motor Okulu'nu hayata geçirdi. Teknik alanda uzman iç eğitmenleri ile kendi motor okulunda kendi mühendislerini eğitecek olan şirket, toplamda 17 dersten oluşan takvimde, mühendislere 38 saatlik eğitim verecek. Böylece mühendisler motor tasarımının tüm süreçleri hakkında detaylı bilgiye sahip olacak.

TRMOTOR'un akademik iş birliklerine verdiği önemi vurgulayan Genel Müdür Prof. Dr. Osman Saim Dinç yaptığı açıklamada, "Dünyanın gıpta ile takip ettiği KAAN projesi için yerli ve milli motor geliştiren bir şirketiz. Bu kapsamda motor sanayiinin sürdürülebilir geleceğine katkı sunacak stratejik ve akademik iş birliklerini önemsiyoruz. Geçtiğimiz dönem pilot bir proje olarak şirketimiz içinde başlattığımız PowerCraft Motor Okulu'na bu dönem akademik bir boyut kazandırarak Gebze Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde devam ediyoruz. Ülkemiz için son derece kritik ve disiplinlerarası bir alan olan motor projeleri konusunda TRMOTOR mühendislerinin tam yetkin olmaları için teknik eğitimleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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