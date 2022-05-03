Otobüs biletlerindeki artış nedeniyle tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı

TEKİRDAĞ - Çerkezköy-Halkalı tren seferlerinde bayram seferleri doldu. Gidiş ve dönüş istikametinde günde 2 sefer yapan trene vatandaşlar 3 günlük bayram tatilinde aşırı talep gösterdi.

Otobüs bilet fiyatlarının 2 ayda yaklaşık 3 kat zamlanmasının ardından tren biletlerine vatandaşlar adeta hücum etti. Otobüs bilet fiyatları yaklaşık 150 TL'den satılırken, tren bilet fiyatlarının 6 kat daha ucuz olması vatandaşları alternatif yolculuk seçeneklerine itti. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sefer yapan ve bilet fiyatları 25 TL olan Çerkezköy-Halkalı seferi yapan trenlerde de aşırı yoğunluk oluştu. 3 günlük bayram tatilinde trenler tıklım tıklım oldu.