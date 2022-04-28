Tepebaşı Belediyesi'nin Ramazan Dolayısıyla Tren Yolcularına Kumanya İkramı Sürüyor

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Tepebaşı Belediyesi, Ramazan ayına özel hazırladığı iftarlık kumanyaları, Eskişehir Tren Garı'nda kurduğu stant ile yolculuk yapan vatandaşlara ikram etmeyi sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel hazırlanan iftarlık kumanyalar, tren yolculuğu sonrasında Eskişehir'e ulaşan vatandaşlara ikram ediliyor.

İki ayrı noktada gerçekleşen kumanya ikramı ile Eskişehir'de iftara yetişemeyen yolcular iftar yapabiliyor.

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

İftar saatinde yolda olan Eskişehirliler de kumanyalara yoğun ilgi gösteriyor. Tepebaşı Belediyesi'nin hazırladığı kumanyalarla iftar yapan vatandaşlar, "Güzel bir uygulama. İftar saatine yolda denk geldiğimiz için güzel düşünülmüş. Trenden inince böyle bir ikram ile karşılaşmak çok hoş oldu. Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ederiz" diye konuştu.