Travmalı Kediler Sosyalleşiyor

Travmalı Kediler Sosyalleşiyor
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Farklı geçmişlere sahip üç kedi, veteriner teknikeri Yağmur Denli tarafından aynı evde sosyalleştiriliyor. Kedilerin geçmiş travmalarını aşmaları ve sağlıklı ilişkiler kurmaları hedefleniyor.

Farklı sahipler tarafından evlat edinilen ve çeşitli travmalar yaşayan üç Kedi, aynı evde bir araya getirilerek sosyalleştiriliyor. Kediler, veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli tarafından yürütülen adaptasyon süreciyle hem birbiriyle hem de insanlarla sağlıklı bağlar kurmaya hazırlanıyor.

Üç kedinin de farklı zamanlarda sahiplenildiğini ve geçmişlerinde yer değişikliği, sahip değişikliği gibi nedenlerle psikolojik sorunlar yaşadığını belirten Denli, "Hepsinin ayrı ayrı travmaları var. Bu da onların hem bireysel hem de sosyal anlamda içe kapanık olmalarına neden olmuştu. Şimdi onları aynı evde bir araya getirerek hem bireysel olarak asosyalliklerini yenmelerini hem de birlikte yaşamaya adapte olmalarını hedefliyoruz" dedi.

"Leo ilk günlerde oldukça hırçındı"

Yaklaşık iki haftadır birlikte olan kedilerin, ilk günlerde yan yana bile gelmekte zorlandıklarını aktaran Denli, "Özellikle Leo biraz daha agresifti. Diğer kedilere karşı saldırgan tavırlar sergiliyordu. Ancak zamanla bir arada vakit geçirmeye, birlikte uyumaya ve aynı kaptan mama yemeye başladılar. Henüz tamamen iç içe değiller ama ciddi bir ilerleme kaydettik" ifadelerini kullandı.

Tek gözü olmayan engelli kedi Leo'nun, başlarda en tepkisel davranışları sergilese de süreç içerisinde en sosyal kedi haline geldiğini vurgulayan Denli, "İlk başta kavga ediyor, yan yana bile duramıyorlardı. Şimdi ise aynı ortamda bulunabiliyorlar" dedi.

"Ev ortamına geçiş için hazırlık yapılıyor"

Denli, kedilerden birinin kısa süreliğine evciğe çıkacağını belirterek, adaptasyon sürecinin ev ortamında da devam edeceğini kaydetti. "Evde de seanslarımızı sürdüreceğiz. Birbirlerine güvenmeleri, oyun oynamaları, birlikte vakit geçirmeleri için ortam oluşturuyoruz. Oyun oynamaya istekli değiller ama ilgilerini dağıtarak sosyal gelişimlerini destekliyoruz" diye konuştu.

Süreç boyunca kedilerin hem birbiriyle hem de insanlarla sağlıklı ilişkiler kurması amaçlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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