Patenli çocuk tramvayın arkasına tutunarak canını hiçe saydı
Güncelleme:
Eskişehir'de tramvayın arkasına tutunarak tehlikeli hareketler yapan küçük patenli çocuk, kazaya davetiye çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Eskişehir'de tramvayın arkasına tutunarak canını tehlikeye atan patenli çocuk, görenleri endişelendirdi.

İlginç olay, Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi'nde meydana geldi. Yaşı küçük patenli bir erkek çocuğu, hareket halindeki tramvayın arkasına tutunarak tehlikeli hareketler yaptı. Muhtemel bir kazaya davetiye çıkartan çocuk, adeta canını hiçe saydı. Görenleri endişelendiren o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
