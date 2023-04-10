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Tramvay seferleri Kabataş-Bağcılar arasında yeniden yapılmaya başlandı

Tramvay seferleri Kabataş-Bağcılar arasında yeniden yapılmaya başlandı

Yerel Haberler

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın enkazı kaldırılırken, tramvay seferleri Kabataş-Bağcılar arasında yeniden yapılmaya başlandı.

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın enkazı kaldırılırken, tramvay seferleri Kabataş- Bağcılar arasında yeniden yapılmaya başlandı.

Beyoğlu Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı metruk bina 5 gün önce çökmüştü. Olayın ardından tramvay seferleri de durdurulmuştu. Çöken binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatılmıştı. Görevli ekiplerce molozlar kepçeler yardımıyla kaldırılmış, enkaz tamamen temizlenmişti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tramvay seferleri de normale döndü. Kemeraltı Caddesi hem araç hem de tramvay trafiğine yeniden açıldı. Metroİstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz Kabataş-Bağcılar arasında yapılmaya başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bağcılar Karaköy Beyoğlu Yerel Haberler

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