Tramvay Rayları Üzerinde Başboş At Görüntülendi

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Eskişehir'de tramvay durağının yakınında rayların üzerinde dolaşan başıboş at, görenleri şaşırttı. Motosikletli bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

Tramvay rayları üzerinde başıboş at şaşırttı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir tramvay durağının yakınında rayların üzerinde dolaşan başıboş at, görenlerin şaşırttı.

Eskişehir'de yaşayan Bedirhan Canpolat, motosikleti ile 71 Evler Mahallesi'nde bulunan 71 Evler tramvay durağının yanında seyir halindeyken ilginç bir durum fark etti. Tramvayın geçtiği rayların üzerinde başıboş bir at fark etti. Canpolat'ın kask kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, atın rayların üzerinde tramvay durağının yanında dolaştığı görüldü. Durakta bekleyen yolcuların hayretle karşıladığı olayda atın, rayların üzerinde ilerlemeye devam ettiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Yerel
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