Tramvay çalışmaları kaldırım düzenleme çalışmaları ile başladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük'ün çehresini değiştirecek vizyon projelerden birisi olan BOZTRAM raylı sistem ile ilgili başlayan kaldırım düzenleme çalışmalarını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte ilçenin Bilecik yönü girişinden başlatılan kaldırım düzenleme çalışmalarında incelemelerde bulundu.

İlçede İsmet İnönü Caddesi üzerinde 5500 metre uzunluğunda çift hatlı çevre dostu elektrikli vagonlarla hizmet verecek Tramvay Projesi ile ana cadde üzerindeki araç trafiğinin yoğunluğu azaltılarak park probleminin de çözümüne katkı sağlanması amaçlanıyor. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel