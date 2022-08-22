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Trampet, radyatör ve zeytinyağı hırsızları yakalandı

Yerel Haberler

Trampet, radyatör ve zeytinyağı hırsızları yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde trampet, radyatör ve zeytinyağı olmak üzere üç ayrı hırsızlık olayı polis ekipleri tarafından aydınlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde trampet, radyatör ve zeytinyağı olmak üzere üç ayrı hırsızlık olayı polis ekipleri tarafından aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan İstiklal İlkokulu'ndan 28 adet trampet ve Yeni Sanayi Mahallesi 513 Sokak'ta bulunan bir işyerinden araç radyatörü çalındı. Nazilli polisi kamera görüntülerinden şüphelinin C.E isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüpheli C.E yakalanarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"Zeytinyağı hırsızları yakalandı"

Bir diğer olayda, Yeşil Mahalle 646 Sokaktaki bir adresi mesken tutan hırsızlar, adresten yüklü miktarda zeytinyağı çaldı. Hırsızlık olayının birkaç gün boyunca 5 farklı hırsız tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Nazilli Emniyeti civardaki tüm kamera görüntülerini titizlikle inceledi ve adrese farklı tarihlerde G.A, S.C, S.Ö.G, S.Y, Y.A.B isimli şahısların girip çıktığını ve zeytinyağı çaldığını tespit etti. Şüpheliler Nazilli Emniyeti tarafından kısa süre içinde yakalandı. Şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zeytinyağı Nazilli Aydın Yerel Haberler

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