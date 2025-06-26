Trakya'ya Yurt Dışından Göç Artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Uluslararası Göç İstatistikleri verilerine göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a 2024 yılında yurt dışından toplam 5 bin 503 kişi göç etti.

TÜİK, Uluslararası Göç İstatistikleri verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Tekirdağ'a 2 bin 483, Edirne'ye bin 659, Kırklareli'ne ise bin 361 kişi göç etti.

Açıklanan verilere göre Trakya'da en fazla göçü Tekirdağ aldı. - KIRKLARELİ