Trakya Üniversitesi'nde Gazze'ye Destek Yürüyüşü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen Trakya Üniversitesi öğrencileri, "Gazze için Umut, İnsanlık için Onur Yürüyüşü" düzenledi.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ndeki Bolca Ana Yemekhanesi önünde toplanan öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Yaşam Merkezi'ne kadar yürüdü. Edirne Trakya'dan Geçerken Topluluğu Başkan Yardımcısı Yusuf Emir Ceyhan, yürüyüş sonrası açıklamalarda bulundu. Filistin için destek çağrısında bulunan Ceyhan, "Bizler buradan, Edirne'den tüm dünyaya haykırıyoruz. Sessiz kalmayacağız, unutmayacağız. Mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Sözümüz, yazımız ve eylemimizle tarafımızı ve zulüm gören mazlumların bağırışlarını haykıracağız, sözlerimizi bir çığlığa dönüştüreceğiz. Bu mücadelede bizlere umut veren en önemli gelişmelerden biri Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'dur. Sumud gemisi, yalnızca insani yardım taşıyan bir araç değil, zulmün duvarlarına karşı direnişin, dayanışmanın ve insanlık onurunun sembolüdür. Gemide yer alan aktivistler, gazeteciler, doktorlar ve gönüllüler, dünyanın sessiz kalmadığını cesurca haykırdılar. Filodaki Müslüman ve gayrimüslim aktivistlerin hepsi gerekli bir sebep olmadan tutuklandılar. Sanmayın ki Sumud düştü. Bu gösterilen çaba yeni direnişlerin sancılarıdır. Bilinsin ki bu çabalar, yalnızca Filistin halkının değil, insanlığın ortak vicdan mücadelesidir. Buradan Sumud'a selam gönderiyoruz. Direnişiniz direncimiz oldu, sesiniz sesimiz oldu" ifadelerini kullandı. - EDİRNE