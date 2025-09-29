Trakya Birlik 2025/2026 Ayçiçeği Kesin Alım Fiyatını Duyurdu

Haberler

Trakya Birlik, 2025/2026 üretim sezonu için yüzde 44 yağ oranına sahip ayçiçeğinin kilogram fiyatını 33 TL olarak belirlerken, avans ön alım fiyatını ise 28 TL olarak açıklamıştı. Üreticilere toplamda 5 lira fark ödemesi yapılacak.

(EDİRNE) - Trakya Birlik, 2025/2026 üretim sezonu için ayçiçeği kesin alım fiyatını duyurdu. Yönetim Kurulu, yüzde 44 yağ oranına sahip ayçiçeğinde kilogram fiyatını 33 TL olarak belirledi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu, yüzde 44 yağ oranına sahip ayçiçeğinin kilogram kesin alım fiyatını 33 lira olarak belirledi. Trakya Birlik Yönetim Kurulu, sezonda yüzde 44 yağ oranına sahip ayçiceğinin avans ön alım fiyatını 28 TL olarak belirlemişti. Alınan kararla kilogramda 5 liralık fark ödemesi üreticiye yansıyacak.

Kaynak: ANKA / Yerel
title
