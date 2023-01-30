Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Ünal Emen isimli kaynakçı ustası, traktörün arkasına bağladığı aparatla mahallenin yolunu açıyor.

Adilcevaz'da etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen Ünal Emen isimli usta, daha önceleri yaptığı aparatı traktörünün arkasına bağlayarak yol açma çalışmasına başladı. İkamet ettiği mahalledeki yolları belediye ekipleri gelmeden açan Emen, vatandaşların da takdirini topluyor.

Kışın işlerinin yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Emen, vatandaşların mağdur olmaması için yaptırdığı aparatı traktörün arkasına bağlayarak yolları açtığını söyledi. Ünal, belediye ekiplerini beklemeden hem iş yerinin önünü hem de mahallenin yolunu açtığını kaydetti.

Hasan Çokyaman isimli vatandaş ise Ünal Emen'in güzel bir iş yaptığını söyleyerek, "Hem kendi iş yerinin önünü açıyor hem de bize faydası çok oluyor. Belediye ekiplerini beklemeden hemen yollarımızı açıyor. Kendisine teşekkür ederiz" dedi. - BİTLİS