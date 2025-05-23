Traktör Tamircisi, Doğan Anne Kedi ve Yavrularına Sevgiyle Bakıyor

Traktör Tamircisi, Doğan Anne Kedi ve Yavrularına Sevgiyle Bakıyor
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Karaman'da bir traktör tamircisi, iş yerinin önüne doğum yapmak için gelen anne kediyi sahiplendi ve yavrularına gözü gibi bakıyor. İş yeri sahibi Özgen Oğuzyiğit, kediyi besleyerek onlara sevgi dolu bir ortam sağladı.

Karaman'da bir traktör tamircisi iş yerinde doğum yapan anne kedi ve yavrularına gözü gibi bakıyor.

Olay, Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki bir traktör tamircisinde yaşandı. Doğum sancısı çeken hamile kedi iş yerinin önüne gelerek doğum yapacak yer aramaya başladı. Kediyi fark eden iş yeri sahibi Özgen Oğuzyiğit hamile kediyi iş yerine alarak onun için karton kutudan bir yer hazırladı. Daha sonra tamir için bir müşterisine giden Oğuzyiğit, anne kedinin doğum yaptığını haber alınca iş yerine geldi ve 3 tane yavru kediyle karşılaştı. Doğum yapan anne kediyi ve yavrularını sahiplenen Oğuzyiğit iş yerinde onlara bakmaya devam ediyor.

"Bize arkadaş oldu"

Özgen Oğuzyiğit, kedinin geldiğini ve iş yerini gezmeye başladığını anlatarak, "Kediye bakınca hamile olduğunu anladım. İş yerinde bir odada ona karton kutudan yer ayarladım. Arızaya gitmiştim, öğle saatlerinde kedinin doğum yaptığı haberini aldım ve geldiğimde 3 tane yavrusu olduğunu gördüm. Koyun yoğurdu ve deri peyniri ile kediyi besliyoruz. Biz kendi yediklerimizden de ona veriyoruz. Tavuk veriyoruz, et veriyoruz. Yavrular yavaş yavaş büyümeye başladılar. Akşam kalfalar gittiğinde iş yerinde tek oluyorum, yanıma geliyor ve beni takip ediyor. Sabah iş yerine geldiğim zaman burada oluyor. Bize bir arkadaş olmuş oldu. Bundan sonra bizim bir üyemiz oldu. Yavrular büyürse burada gezmeye başlayacak. Gelen müşterilerin çocukları kediyi çok seviyor ve yavrularını onlara gösteriyorum. İnsanlara ve hayvanlara sevgimiz var" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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