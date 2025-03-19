Traktör Sürücülerine ROPS Sistemi Eğitimi
Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri, traktör sürücülerine ROPS sistemi ve güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yaptı. Eğitimde traktör kazalarının önlenmesi ve görünürlüğün artırılması konularında bilgi verildi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri traktör sürücülerine ROPS sistemi hakkında bilgilendirmede bulundu.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede Baklaköy Mahallesi kahvehanesinde bulunan vatandaşlara trafik jandarması tarafından ROPS sistemi hakkında eğitim verildi. Traktör kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerin neden olduğu sonuçlardan korumayı amaçlayan Rollover Protection System (ROPS) ile traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba takılması konularında ve motosiklet ve kask kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapılarak broşür dağıtan jandarma ekipleri vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel