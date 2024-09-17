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Traktör Şarampole Yuvarlandı, 13 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde 13 yaşındaki Y.A.A.'nın kullandığı traktör, otomobile yol vermek isterken şarampole yuvarlandı. Çocuk sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi.

Traktör şarampole yuvarlandı, 13 yaşındaki sürücü yaralandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör şarampole yuvarlandı. Kazada çocuk sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çandık yol girişi Deliçay mevkiinde ailesinin bahçesine giden 13 yaşındaki Y.A.A.'nın kullandığı traktör, karşıdan gelen otomobile yol verirken şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Cankurtaran ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk sürücü ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Yerel

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