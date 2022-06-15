Traktör kazalarında ölümleri azaltacak proje Manisa'dan başladı

Türkiye'de en fazla traktöre sahip olan Manisa'da traktör kazalarındaki ölüm oranlarını azaltmak hatta sıfıra indirmek için Manisa Valiliği himayesinde 4 kurumun iş birliği ile yürütülen 'Kabin takın hayatta kalın' projesi Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çiftçi bilgilendirme faaliyeti ile başladı. Manisa'dan başlayan projenin ilerleyen dönemlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de uygulanması bekleniyor.

'Kabin takın hayatta kalın' projesi Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çiftçi bilgilendirme faaliyeti ile başladı. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara'nın selamlama konuşması ile başlayan eğitim programında Uzm. Dr. Çağdaş Can, traktör kazalarında temel ilk yardım konusunda katılımcılara konu mankeni üzerinde uygulamalı bilgi verirken, Uzm. Psikolog Sevgi Yalçık Koçyiğit de katılımcılara, sürücü davranışları geliştirme eğitimi verdi. Eğitimde ayrıca sürüş teknikleri hakkında da jandarma tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

"Türkiye'ye örnek olacak bir proje"

Manisa'da başlayan projenin Türkiye'ye örnek olacağını kaydeden Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi Manisa'dan başlatıyoruz. Manisa'dan başlamasının ayrı bir önemi var. Biliyorsunuz 97 bine yaklaşan traktör varlığıyla Türkiye'de en fazla traktöre sahip olan il Manisa. Maalesef ki traktör kazalarında kayıp oranlarımız yüzde 70'lere yaklaşıyor. Bu çok büyük bir ölüm oranı. Biz de buna dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak, kazaları en aza indirmek, kayıpları azaltmak için bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Rops demiri takmaları, kabin takmaları aslında bunlar çok basit işlemler olmakla birlikte üreticilerimizin de basit kazalarda hayatlarını kurtaran tedbirler. Bununla ilgili bir eğitim gerçekleştirilecek. Bunun yanında bakanlığımızın bunun devamı olan bir projesi var. Ülkemizdeki traktör üreticileriyle birlikte bir sanal gerçeklik ortamında üreticilerimize bir kaza anı yaşatarak, kaza anının onlara ne yaşatacağını göstererek, bunula ilgili hassasiyet oluşturmak, VR gözlük çalışmaları, sanal gerçeklik çalışmaları bir taraftan bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz proje çerçevesinde çalışmaları devam ediyor. Rops demiri devrilme anında oradaki sürücüye bir hayat üçgeni oluşturuyor. Dolayısıyla bu hayta üçgeniyle de hayatını kaybetmemesi, hayatta kalması sağlanıyor. Bu çok zor bir şey değil ama üreticilerimiz bunları farklı gerekçelerle çıkartıyorlar. Biz de bunları çıkartmamaları gerektiğini aslında ne kadar önemli olduğunu bu tür projelerle anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

"Traktör kazalarını önlemeye çalışıyoruz"

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, "Manisa Türkiye'de en fazla traktörün olduğu il. Biz de bölgemizdeki 2021 yılındaki traktör kazalarını inceledik. 25 ölümlü kazanın 11 tanesi traktörlerin karıştığı kazalar. Bunları önlemek için neler yapabiliriz diye düşündük. Manisa Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bir proje ürettik 'Kabin takın hayatta kalın diye. Bu projede biz traktörlerin kazalardaki durumlarını, traktörlerin karıştıkları kazalarda nelere sebep oluyor, hangi ilçelerde daha fazla kaza oluyor, hangi saatlerde kazalar daha fazla oluyor onları tespit ettik. Bir de traktörlerin diğer araçlara etken olduğu durumlar var. Traktörlerin görünür olmamaları etken oluyor. Traktörler nasıl görünür olur, diğer araçların kazaları nasıl önlenir, bunları vatandaşlarımıza anlatıyoruz, mahalle mahalle gezip eğitimlere devam ediyoruz. Bu şekilde traktör kazalarını önlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Zuhal Güneş, "Çiftçilere en kolay yoldan nasıl ulaşılır muhtarlar yoluyla. Biz de bu noktada projeye paydaş olarak dahil olduk. Tarım ve Orman Bakanımızın en son ziyaretinde bu projeden bahsettik. Özellikle çiftçilerimiz için bu koruma demirinin takılması ve zorunluluk olması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğimizi söyledik. Onlar da bu projeye çok ılımlı baktılar biz de bu çerçevede projeye katılım sağladık." dedi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi Düğün Salonunda yapılan etkinliğe Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Özgür Can, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, Manisa Büyükşehir Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Zuhal Güneş, İl Sağlık Müdürlüğünden uzmanlar ve üreticiler katıldı.

Manisa Valiliği himayesinde yürütülen projenin ortakları ise Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa Büyükşehir Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel