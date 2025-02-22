Trafikte Yaya Önceliği İçin Öğrencilere Eğitim

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması hedefiyle gerçekleştirilen etkinlikte, trafik polisleri öğrenciler ile birlikte yaya önceliğine dikkat çekerken, çocuklara trafik eğitimi verdi.

Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde 150 öğrenci emniyet kemeri ve güvenli yol kullanımı konularında bilgilendirildi. Ayrıca okulun öğrencilerinden belirlenen okul geçit görevlilerine de uygulamalı eğitim verildi. Trafik ekipleri okul önlerindeki yaya geçitlerinde öğrenciler ile birlikte uygulama yaparak yaya önceliğine dikkat çekti. Ayrıca öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçları da denetlenerek belge kontrolleri yapıldı.

Konu ile ilgili Sultanhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince öğrencilerin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla ilçemizde mevcut bulunan 17 okul servis aracı denetlenmiş. Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu öğrencilerinden okul geçit görevlileri belirlenerek gerekli eğitimleri uygulamalı olarak verilmiş ve 150 öğrenci emniyet kemeri ve güvenli yol kullanımı konularında bilgilendirilmiştir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN