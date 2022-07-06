Trafikte tehlikeli yolculuk Nevşehir'de motosikletini taşımak için aracının kapısı açık bir şekilde ilerleyen araç tehlike oluşturdu. Nevşehir'de motosikletini taşımak için aracının kapısı açık bir şekilde ilerleyen araç tehlike oluşturdu. Doktor Ahmet Sadık Caddesi üzerinde motosikletini taşımak için aracının kapısını açık bırakan ve o şekilde trafikte seyreden şahsı görenler şaşırdı. Trafiği tehlikeye düşürerek ilerleyen sürücü, vatandaşların uyarılarına da aldırış etmedi. Şehir içerisinde tehlikeli bir şekilde kilometrelerde yol alan araç, daha sonra gözden kayboldu. (Asım Çapacı - İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Güncel Haberler

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