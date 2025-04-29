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Trafikte Satırlı Saldırı: Maganda Yakalandı

Trafikte Satırlı Saldırı: Maganda Yakalandı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafikte yaşanan bir tartışma sonrasında eline satır alan R.K., Y.E.İ.'yi darbetti. Olayın ardından polis tarafından yakalanan saldırgan gözaltına alındı.

Satırlı maganda yakalandı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafikte çıkan kavgada tartıştığı kişiye satırla saldıran maganda, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay dün saat 14.00 sıralarında 284/1 sokaktan Ankara Caddesi yan yoluna bağlanan mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 CEH 720 plaka motoruyla seyir halinde giden R.K. (40), trafikte 35 HBM 87 plakalı araç sürücüsü Y.E.İ. ile tartıştı. Gerginliğin artması üzerine eline satır alan R.K., satırın sap kısmıyla Y.E.İ.'yi darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, darbedilen Y.E.İ., hastaneye giderek darp raporu aldı. Polis ekipleri ise satırlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili yürütülen çalışma kapsamında Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, satırlı saldırgan R.K.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Özkanlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR BARIŞ - Yerel
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