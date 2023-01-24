Trafikte pes dedirten yolculuk kameraya yansıdı

Tekirdağ'da motosikletin arkasına tutunarak yolculuk eden 3 genç tehlikeyi hiçe sayarken, motosiklet sürücüsünün de bu duruma kayıtsız kalması tepki çekti.

Tekirdağ'da motosikletin arkasına tutunarak yolculuk eden 3 genç tehlikeyi hiçe sayarken, motosiklet sürücüsünün de bu duruma kayıtsız kalması tepki çekti.

Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi eski Şifa mevkiinde 3 genç, kullandıkları patenin amacı dışına çıktı. Motosiklete tutunarak yolculuk ederken keyif çattığını sanan 3 genç, başlarına gelebilecek kaza tehlikesine bile aldırış etmedi. Motosiklet sürücüsünün de bu durum karşısında duyarsız kalması tepki çekti.

Görenler çileden çıktı

Kazaya davetiye çıkaran gençlerin umursamaz tavırları dikkat çekerken, trafikte tehlikeye düşürdükleri sürücü ve vatandaşları da çileden çıkardı.

Öte yandan, daha önce de trafikte benzer durumlar yaşanmış, polis tarafından tespit edilen şahıslara ceza kesilmişti. - TEKİRDAĞ