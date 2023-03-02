Trafikte hayati önem taşıyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uzun yıllar yağ ve bakım servisinde çalışan Anıl Bahar, fren hidroliği bakımına ve partikül temizleme işlemlerine değindi. Fren hidroliğinin hayati önem taşıdığını ve uzun yol şoförleri için hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çeken Bahar, fren hidroliğinin mutlaka yapılması gereken bakımlardan biri olduğunu ifade etti.

Fren hidroliği bakım işlemlerinden bahseden Bahar; "Fren sıvısını temizliyoruz. Balatalar değiştikten sonra yapılması gereken bir işlem. Fakat çoğu arkadaşımız bilmediği için ortaya bu görüntüler çıkıyor. Şeffaf bir renkte olması gereken fren hidroliği uzun süreli kullanımlarda, özellikle dizel araçlarda siyah bir renge bürünüyor. Fren hidroliği yapıldığında frenlerimiz sağlamlaşıyor. Bunu sürekli yaptırmamıza gerek yok fakat hayati önem arz ediyor. Her balata değişiminde mutlaka yapılması gereken bir işlem. Fren hidroliği yapılmadığında fren hortumları patlıyor, fren merkezleri bozuluyor" ifadelerine yer verdi.

"Aracın yol performansı artıyor"

Partikül temizleme işlemlerine de değinen Bahar, "Aracımız partikül filtre uyarısı veriyordu. Biz de temizlik işlemine başladık. İki saatlik bir işlem sonucunda aracın üzerinden herhangi bir parça sökülmeden, oksijen sensörüne varıncaya kadar temizledik. Araçta daha düzgün yol performansı sağlanıyor. Egzoz emisyonu sağlanıyor, kara duman sorunu ortadan kalkıyor. Araç ilk günküne yakın performansına geliyor. 200 bin kilometreye kadar araçlarda performans yüksek olurken, bu rakamın üzerinde kilometreye sahip araçlarda, hiç partikül temizliği yapılmadıysa sıkıntılar oluşabiliyor" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ