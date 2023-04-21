Trafik tedbirleri için 701 polis görevlendirildiESKİŞEHİR Eskişehir'de Ramazan Bayramı süresince trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla en çok kaza olan bölgeler başta olmak üzere belirlenen alanlarda trafik kontrolünün sağlanması için 701 polis görevlendirildi.

Trafik tedbirleri için 701 polis görevlendirildi

ESKİŞEHİR Eskişehir'de Ramazan Bayramı süresince trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla en çok kaza olan bölgeler başta olmak üzere belirlenen alanlarda trafik kontrolünün sağlanması için 701 polis görevlendirildi.

Ramazan Bayramı boyunca kent sınırlarındaki tüm devlet ve il yollarında trafik tedbirlerinin en üst düzeyde uygulanabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Özellikle trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde ekipler görevlendirilerek kazalara sebep olan kural ihlallerinin en aza indirilmesi sağlanıyor. Sürücü ve yolcularda trafik bilincinin oluşturulması ve trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının geliştirilmesi için 'Yaşam İçin Kısa Bir Mola' sloganıyla oluşturulan Yaşam Tüneli Projesi'nin bilgilendirmesi yapılıyor. Sürücü ve yolculara yaya önceliği, cep telefonu, hız ve emniyet kemeri konularında eğitim filmleri izletiliyor.

Çalışmalar çerçevesinde iller arası yolcu taşıyan otobüslerin Eskişehir Otobüs Terminali'ne giriş ve çıkışında yapılan denetimler de arttırıldı. Şoförlerin araç kullanma sürelerine ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılar yapılırken, takograflarda da gerekli kontroller gerçekleştirildi. Şehirlerarası otobüslerde yolcu olarak seyahat eden vatandaşlara ise emniyet kemeri kullanımı denetimleri gerçekleştirildi. Ayrıca vatandaşlara emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Şehir içinde gerçekleştirilen çalışmalarda ise özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik denetimlere ağırlık verildi. Alışveriş veya ziyaret amacıyla il merkezinde yaya olarak bulunan vatandaşların trafikteki güvenliği arttırıldı.

Kent genelindeki çeşitli alanlarda alınan önlemler için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 701 personelin görevlendirildiği öğrenildi.