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Trafik polisleri yaşlı kadının imdadına yetişti

Trafik polisleri yaşlı kadının imdadına yetişti

Yerel Haberler

Zonguldak'ta trafik polisleri yürüme zorluğu çeken yaşlı kadını polis aracıyla gitmek istediği yere kadar götürdü.

Zonguldak'ta trafik polisleri yürüme zorluğu çeken yaşlı kadını polis aracıyla gitmek istediği yere kadar götürdü.

Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yürüme zorluğu çeken 80 yaşındaki yaşlı kadını fark eden trafik polisleri, yaşlı kadının yardımına koştu. Polis aracına bindirdikleri yaşlı kadına nereye gideceğini soran ekipler, Terakki Mahallesi'ne gideceği cevabını alınca yola koyuldu. Yürüme zorluğu çeken yaşlı kadını gideceği yere kadar getiren ekipler, araçtan inerken de yardım etti. Yaşanan iyiliğe teşekkür eden yaşlı kadın ise "Allah sizden razı olsun, devletimizle milletimizle askerimizle polisimizle gurur duyuyoruz" dedi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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